Nova sede da Mahindra deverá entrar em operação no início de 2025

A nova sede da fabricante de tratores indiana Mahindra no Brasil, com sede na gaúcha Araricá, deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2025. A empresa adquiriu área de 93 mil metros quadrados na RS-239 e irá construir, com um investimento inicial de R$ 55 milhões, um complexo industrial de 14 mil metros quadrados construídos para triplicar a produção anual de tratores no País.

O detalhamento da operação foi feito nesta terça-feira (20), em evento no Palácio Piratini. Participaram do anúncio o governador Eduardo Leite (PSDB), dos executivos Viren Popli, vice-presidente da Mahindra Américas, e Jak Torretta Junior, CEO da Mahindra Brasil, além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

Com um faturamento de R$ 20 bilhões, a Mahindra produz mais de 400 mil tratores por ano na Índia e vende para cerca de 140 países. Com a ampliação da capacidade de produção no Brasil, de 2,6 mil unidades ao ano para mais de 8 mil tratores com características voltadas às pequenas e médias propriedades agrícolas, a gigante global de tratores deverá abrir também mercados no Mercosul.

Em até cinco anos, a empresa projeta investir R$ 100 milhões na nova unidade, que deverá ganhar mais 30 mil metros quadrados construídos. A ideia é levar para a fábrica a montagem de outros produtos da Mahindra, informou Torretta.

O responsável pelas operações no País disse ainda que a nova fábrica será construída a partir dos mais altos conceitos de sustentabilidade e que a decisão de continuar no Rio Grande do Sul faz parte do compromisso de fortalecer laços com o Estado e preservar toda a força de trabalho atual.

“Vamos manter todos os colaboradores que atuam na unidade do município de Dois irmãos, onde permaneceremos por mais um ano. Depois, todos migrarão para a unidade de Araricá, onde pretendemos gerar ainda mais 300 empregos diretos e indiretos”, afirmou o CEO da Mahindra Brasil.

Eduardo Leite e o embaixador Suresh Reddy exaltaram a escolha da empresa indiana por continuar no Estado. “O governo do Rio Grande do Sul foi um importante suporte para a atuação da Mahindra nos últimos oito anos. Buscamos a ampliação das relações entre Índia e Brasil. E o movimento da empresa reflete o sucesso desse propósito”, avaliou o diplomata.

Suresh acrescentou que a Mahindra mantém um centro de desenvolvimento tecnológico no Brasil com 2 mil engenheiros da área de Tecnologia da Informação, atuando no desenvolvimento de produtos. E projetou que o Rio Grande do Sul pode ser um grande parceiro no desenvolvimento de tecnologia.

O governador Eduardo Leite, que teve uma longa reunião com os executivos da Mahindra e o embaixador indiano antes do evento, ressaltou que a reafirmação da proposta da empresa no Estado é um testemunho de que o Rio Grande do Sul é um centro de excelência em agricultura e tecnologia. E que os investimentos representam oportunidade de desenvolvimento às comunidades envolvidas.

“Costumo dizer aos prefeitos que procuram o governo que essas visitas são como ir à igreja. Começam com agradecimentos, mas são, na verdade, a ante-sala para mais pedidos. Então, agradeço à Mahindra e abro um canal para que a empresa faça ainda mais investimentos aqui”.