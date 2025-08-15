Usando a comida como metáfora central, o renomado economista sul-coreano Ha-Joon Chang conduz o leitor por conceitos fundamentais da economia, como comércio internacional, papel do Estado, desigualdade, desenvolvimento e globalização, com uma linguagem acessível, contação de histórias curiosas e comparações inesperadas. Chang argumenta que entender economia não é um privilégio de especialistas, mas uma necessidade de todos que desejam compreender as forças que moldam suas vidas.
Livro Economia: modo de comer Divulgação/JC
Tal como conhecer os ingredientes e técnicas é essencial para cozinhar bem, compreender as “receitas” econômicas permite avaliar políticas públicas, identificar interesses por trás de discursos e tomar decisões mais conscientes. O autor desmonta mitos, questiona dogmas do pensamento econômico dominante e apresenta diferentes “cozinhas” ideológicas — do liberalismo ao intervencionismo — permitindo ao leitor experimentar e formar sua própria opinião.
Mais que um manual, o livro é um convite para saborear o conhecimento e perceber que a economia está presente em cada escolha diária, do mercado à política global, influenciando o mundo tanto quanto a refeição que colocamos no prato. Ao longo da obra, Chang também provoca o leitor a refletir sobre seu papel como cidadão e consumidor, mostrando que pequenas decisões individuais, somadas, têm grande impacto coletivo. Com exemplos que vão do café da manhã à crise financeira internacional, ele reforça que compreender o funcionamento da economia é um passo essencial para transformar realidades e criar um futuro mais equilibrado.
“Economia: modo de comer”; Ha-Joon Chang; Editora Portfolio Penguin; 256 páginas; R$ 89,90.
Consumo
O escritor, consultor e ativista André Carvalhal propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre moda, consumo e responsabilidade socioambiental. O autor parte da constatação de que a indústria da moda, uma das mais influentes e também poluentes do planeta, precisa de uma transformação urgente. Por meio de dados, entrevistas, estudos de caso e relatos inspiradores, Carvalhal defende um novo modelo de negócios, mais humano, ético e sustentável.
Livro Moda com propósito Divulgação/JC
Ele questiona o ritmo acelerado de produção e consumo, as condições de trabalho nas cadeias globais e a lógica descartável que move o setor, convidando o leitor a repensar hábitos, escolhas e prioridades. O "propósito" do título é um chamado para alinhar criatividade e responsabilidade, unindo design, inovação e compromisso com causas sociais e ambientais.
O manifesto propõe que marcas e consumidores se tornem agentes de mudança, adotando transparência, economia circular e práticas regenerativas. Longe de ser apenas um alerta, o livro inspira ação, mostrando que é possível construir um sistema de moda que respeite as pessoas, preserve recursos e mantenha a beleza e a expressividade como valores centrais. Carvalhal reforça que essa transformação não depende apenas das grandes marcas: cada compra, cada uso prolongado de uma peça e cada escolha consciente são atos de resistência capazes de moldar um futuro mais justo para todos.
"Moda com propósito: manifesto da grande virada"; André Carvalhal; Editora Paralela; 344 páginas; R$ 84,90.
Finanças
Um guia leve, bem-humorado e, ao mesmo tempo, prático para quem está navegando pela transição nada simples entre a juventude e a vida adulta. Escrito em tom de conversa, o livro parte de situações cotidianas — pagar contas, lidar com burocracias, gerenciar tempo, cuidar da saúde mental, organizar a casa e manter a vida financeira no azul — para mostrar que a vida adulta pode ser menos assustadora ao ter as ferramentas certas.
Livro Boletinhos: como virar adulto sem surtar Divulgação/JC
Com uma linguagem acessível e repleta de exemplos reais, o autor apresenta dicas, reflexões e pequenas estratégias para encarar responsabilidades sem se perder no caos. A proposta não é vender uma fórmula mágica, mas sim mostrar que é possível construir autonomia e equilíbrio mesmo diante dos imprevistos e pressões do dia a dia, incentivando o leitor a desenvolver um olhar mais gentil sobre seus próprios erros e acertos.
Entre conselhos diretos e histórias divertidas, o livro também aborda a importância de manter redes de apoio, buscar ajuda quando necessário e cultivar hábitos saudáveis que vão além da produtividade, como descanso, lazer e conexões significativas. É uma leitura que acolhe, informa e dá aquele empurrãozinho necessário para quem está começando a "andar com as próprias pernas", lembrando que ser adulto é um processo contínuo — e que dá para aprender, errar, recomeçar, reinventar-se e, acima de tudo, não surtar no caminho.
"Boletinhos: como virar adulto sem surtar"; Alan Soares; Editora Seguinte; 176 páginas; R$ 64,90.