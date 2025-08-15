Usando a comida como metáfora central, o renomado economista sul-coreano Ha-Joon Chang conduz o leitor por conceitos fundamentais da economia, como comércio internacional, papel do Estado, desigualdade, desenvolvimento e globalização, com uma linguagem acessível, contação de histórias curiosas e comparações inesperadas. Chang argumenta que entender economia não é um privilégio de especialistas, mas uma necessidade de todos que desejam compreender as forças que moldam suas vidas.

Livro Economia: modo de comer Divulgação/JC

Tal como conhecer os ingredientes e técnicas é essencial para cozinhar bem, compreender as “receitas” econômicas permite avaliar políticas públicas, identificar interesses por trás de discursos e tomar decisões mais conscientes. O autor desmonta mitos, questiona dogmas do pensamento econômico dominante e apresenta diferentes “cozinhas” ideológicas — do liberalismo ao intervencionismo — permitindo ao leitor experimentar e formar sua própria opinião.

Mais que um manual, o livro é um convite para saborear o conhecimento e perceber que a economia está presente em cada escolha diária, do mercado à política global, influenciando o mundo tanto quanto a refeição que colocamos no prato. Ao longo da obra, Chang também provoca o leitor a refletir sobre seu papel como cidadão e consumidor, mostrando que pequenas decisões individuais, somadas, têm grande impacto coletivo. Com exemplos que vão do café da manhã à crise financeira internacional, ele reforça que compreender o funcionamento da economia é um passo essencial para transformar realidades e criar um futuro mais equilibrado.