Inter x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

A maratona de duelos entre Inter e Flamengo ganha novo capítulo neste domingo (17). Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam no Beira-Rio, às 18h30min. Em situações distintas na tabela, ambos abrem o segundo turno da competição já mirando também o reencontro pela Libertadores, que ocorrerá no mesmo estádio, na quarta-feira (20).

O Colorado, que saiu em desvantagem na competição continental e precisa vencer os cariocas na volta para seguir vivo, deve entrar em campo com uma formação majoritariamente reserva. A posição intermediária na tabela do Brasileirão também contribui para a prioridade na Libertadores. Com isso, jogadores como Bruno Henrique, Borré e Valencia devem iniciar entre os titulares.

O Flamengo, por sua vez, lidera o torneio nacional e busca equilibrar as atenções entre as duas competições de forma igualitária. Assim, Filipe Luís inicia sua jornada em Porto Alegre - o Rubro-Negro permanece na Capital de sábado (16) até quinta-feira (21) - com uma escalação muito próxima à que venceu o Inter por 1 a 0 no duelo anterior.

O Premiere anuncia transmissão. Mas, para quem quer ir ao estádio, a direção preparou uma promoção para o duelo: sócios que adquirirem ingresso poderão levar um acompanhante de graça para o Beira-Rio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Richard e Bruno Henrique; Vitinho e Gustavo Prado; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Flamengo - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Evertton Araújo (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Francisco Chaves Bezerra Junior. No VAR, estará Ilbert Estevam da Silva.

SERVIÇO INTER X FLAMENGO

Local: Beira-Rio;

Transmissão: Premiere;