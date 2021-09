Anitta comparece ao Met Gala com fenda poderosa; confira outros looks

A cantora brasileira Anitta usou um vestido preto com decote e uma fenda poderosa para sua estreia no Met Gala, maior festa do mundo da moda, realizada anualmente no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Foi o retorno do baile nesta segunda-feira (13), que não ocorreu no ano passado por causa da pandemia.

O vestido da cantora foi desenhado pelo estilista Peter Dundas e escolhido por Anna Wintour, editora da edição americana da Vogue. Nos pés, ela usava sandálias da marca Alexandre Birman (duas, uma cravejada em zircônias para o tapete vermelho e outra com tiras de cristais para a festa), produzidas exclusivamente para a ocasião.

"Fico muito honrada pelo convite para participar de um eventos mais aguardados do ano em todo mundo", comentou a brasileira. "Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do Museu de Arte Metropolitano, em Nova York. Isso me deixa mais animada ainda!"

"Eu amo moda e nunca havia comparecido a este evento fashionista", comemorou. "Estou adorando a ideia e quero ver de perto todos os lookinhos maravilhosos. Essa noite promete!", disse a cantora na chegada ao evento.

Anitta participou da festa a convite de Alexandre Birman, que é CEO do Grupo Arezzo & Co. Além deles, a modelo brasileira Valentina Sampaio, 24, e a atriz Barbie Ferreira, filha de uma brasileira, também compareceram.

Um dos looks que mais chamou atenção foi o de Kim Kardashian, uma das estrelas do reality show sobre sua família, o "Keeping Up with the Kardashians". Kim estava vestida completamente de preto da cabeça aos pés, literalmente.

O visual da socialite Kim Kardashian chamou a atenção. Foto: Angela Weiss/AFP/JC

Entre as estrelas internacionais, nomes como Channing Tatum, Elliot Page, Jennifer Hudson e Lil Nas X cruzaram o tapete vermelho. Os quatro copresidentes - a cantora Billie Eilish, o ator Timothée Chalamet, a poetisa Amanda Gorman e a tenista Naomi Osaka- também chamaram a atenção.

Billie Eilish deixou as habituais roupas pretas de lado e usou um vestido longo e volumoso na cor rosa. Foto: Angela Weiss/AFP/JC

O evento teve como tema neste ano "Na América: Um Léxico da Moda". A ideia é celebrar a moda estadunidense como uma forma de agradecimento à comunidade da moda por todo o apoio nos 75 anos de The Costume Institute Benefit.