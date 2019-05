Sebo Só Ler fecha loja em Porto Alegre e anuncia liquidação de itens

365

685715

2019-05-24 14:29:00

Amanda Jansson Breitsameter

A rede Sebo Só Ler encerrou as atividades da loja localizada na Praça Dom Feliciano, nº 116, no Centro Histórico da Capital. O local fechou as portas nesta quinta-feira (23), e os clientes foram avisados por meio de uma postagem no página da empresa no Facebook.

"Foram 10 anos de muitos livros e muitas alegrias. Mas como a vida é feita de ciclos, quero dizer que hoje termina mais um ciclo no Sebo Só Ler", diz o texto.

De acordo com Ana Caroline Ramires, gerente da unidade da Senhor dos Passos, nº 266, o movimento menor na loja pode ter sido o motivo do encerramento das atividades. Ela informa, no entanto, que a livraria não pretende fechar outras lojas.

Por meio da postagem no Facebook, o Sebo Só Ler informou que, em razão do fechamento da unidade, todo o material da loja - incluindo livros, HQs, revistas, CDs e LPs - foi distribuído entre as outras outras unidades. Para liberar espaço, todas passarão a vender os seus acervos com 50% de desconto em qualquer item entre 25 e 29 de maio.

O Sebo Só Ler informa que, durante os dias da promoção, não serão aceitos vale-trocas e nem trocas de livros; somente serão aceitos dinheiro e cartões de débito e crédito.

Atualmente, a rede segue com três lojas no Estado, incluindo uma unidade na Senhor dos Passos e outra na Andradas, 870, além de uma loja em São Leopoldo (Rua Primeiro de Março, 777 sala 104). Outra unidade da marca localizada em Novo Hamburgo já havia fechado as portas em julho de 2018, após mais de dez anos de atividade.