- Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 11:43

Como foi a maior degustação de vinhos do mundo em Bento Gonçalves

Degustação simultânea, 960 litros de vinho e 800 apreciadores reunidos em Bento Gonçalves: a 33ª Avaliação Nacional de Vinhos confirmou a força do setor e a presença crescente de novas regiões produtoras no mapa do vinho brasileiro. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Jornal Cidades.
