Livramento recebe show musical com intérpretes de libras

Santana do Livramento, na região da Campanha, será palco, no próximo sábado (8), do Show Teclas Sonoras, projeto de pesquisa e criação artística autoral do acordeonista, arranjador e compositor Fabiano Torres, natural e residente da cidade de fronteira Brasil-Uruguai. O espetáculo acontecerá às 17h, no Sest Senat, na avenida Intendente Altivo Esteves Freire, 1868, Parque do Sol.
A apresentação reúne o trabalho de instrumentistas renomados como João Marcos Kelbouscas (gaita piano), João Paulo Deckert (bandoneon), Manuela Hernández (cantora), Mariana Airaudo (piano), Sabrina Antunes (vibrafone), Uiliam Michelon (acordeon cromático), além do próprio Fabiano (gaita de botão), e participações especiais.
Mais do que um show, Teclas Sonoras é um espaço de valorização da produção musical gaúcha. Cada apresentação busca transformar a música em partilha, destacando a riqueza sonora e dos arranjos que ampliam a linguagem dos instrumentos de teclas e reforçam a identidade musical do Estado do Rio Grande do Sul.
O projeto também se destaca por seu caráter acessível e inclusivo. O show contará com intérpretes de libras especializados em tradução para espetáculos artísticos e, para o público com deficiência visual, os músicos realizarão autodescrições detalhadas do cenário, de si mesmos e das músicas apresentadas. A cenografia do show é de autoria do artista visual Paulo Corrêa, PcD (pessoa com deficiência).
O Tecla Sonoras será um momento também de celebração, das oficinas Aulas Shows que foram realizadas anteriormente na Associação Canoense de Deficientes Físicos – ACADEF, em Canoas, na Região Metropolitana, cidade atingida pela enchente climática em maio de 2024, e na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Silvio Ribeiro – CAIC, em Livramento. Nesses encontros, Fabiano compartilhou seu processo criativo, aproximando o público do universo do acordeon e fomentando a descoberta da riqueza cultural do instrumento.
O projeto Teclas Sonoras é contemplado pelo Edital SEDAC nº 32/2024 PNAB RS – Música, e conta com o apoio de ACADEF, Caty Agropecuária, Com Propósito by Helena Brochado, Estâncias Gaúchas, Fernando Pieretti – Afinador de Acordeon, Lúcia Soares Netto F. – Dermatologia, Santa Rita do Jarau, Sest Senat – Santana do Livramento e Seara Imóveis Rurais. A produção executiva é assinada por Stephanou Cultural. O financiamento é do PRÓ Cultura e Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a realização é do Ministério da Cultura e Governo Federal.