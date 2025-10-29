Curso gratuito de audiovisual terá aulas práticas em seis cidades do interior

Capacitação Audiovisual para Produtores Culturais e Artistas Visuais do Rio Grande do Sul", formação gratuita financiada pela Política Nacional Aldir Blanc, divulgou nesta semana as cidades do interior gaúcho que contarão com o ciclo prático do programa, que será realizado em março de 2026. Também prorrogou as inscrições, até 15 de novembro, para o segundo ciclo teórico, realizado online para todo o RS, que devem ser feitas no site O projeto "Com que vídeo eu vou? -para Produtores Culturais e Artistas Visuais do Rio Grande do Sul",financiada pela Política Nacional Aldir Blanc, divulgou nesta semana as, que será realizado em março de 2026. Também, para o segundo ciclo teórico, realizado online para todo o RS, que devem ser feitas no site comquevideoeuvou.com.br, na aba CQV PNAB RS.

Além da Capital, receberão a formação prática “Oficina Mobile Storytelling: Como contar histórias com smartphones” os municípios de Santa Cruz do Sul, Pelotas, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Santa Maria e Passo Fundo, cada um representando uma região diferente do RS.

Serão aulas práticas presenciais e gratuitas com 160 vagas, exclusivas para os participantes dos dois ciclos teóricos. Serão oito encontros com a mobile journalist (MoJo) Patricia Gomes, radicada em Londres, que virá ao Estado exclusivamente para a formação. Nas aulas, Patricia irá compartilhar sua experiência internacional em produção audiovisual profissional com smartphone, com conteúdo customizado para artistas e produtores culturais. As vagas serão divididas em oito turmas com 20 alunos.

O segundo módulo teórico online será realizado entre janeiro e fevereiro de 2026 e terá uma turma com tradução em Libras. Oferecido pela consultoria Com Que Vídeo Eu Vou (CQV), o curso ensina aos participantes como acessar o poder do audiovisual para potencializar e divulgar sua arte. A formação é destinada a artistas visuais, produtores e iniciativas culturais. Não é necessário ter experiência prévia na área audiovisual, somente cadastro habilitado na Secretaria da Cultura (Sedac).

O ciclo teórico inclui tópicos como a linguagem básica do audiovisual, formas de distribuição e formação de canais e perfis online, escolha de formatos, técnicas de criação e roteirização, recursos técnicos, a contratação de produtores ou realização de parcerias, a discussão sobre o uso de Inteligência Artificial como auxílio de criação e produção, entre outros. O ciclo prático vai abordar nas oficinas presenciais como planejar, criar, captar e editar conteúdo multimídia com o próprio smartphone.



As aulas do primeiro ciclo teórico, encerradas em 25 de outubro, tiveram participantes de todas as regiões do RS, diferentes manifestações culturais e múltiplas gerações — com alunos de 20 anos até 60+. O conhecimento compartilhado nas aulas online será sistematizado em um material didático com linguagem simples, imagens, ilustrações exclusivas, links úteis e glossário técnico.

Inscrições e informações completas podem ser obtidas no Instagram comquevideoeuvou ou pelo site comquevideoeuvou.com.br/cqv-pnab-rs.html.