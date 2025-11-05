Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

AGRONEGÓCIO

- Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 11:43

Viamão se firma como novo polo de azeites premium e olivoturismo no RS

O município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desponta como um novo polo de olivicultura no Rio Grande do Sul, com produção de azeites extravirgens premium e experiências de olivoturismo que unem campo, gastronomia e educação do consumidor. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Jornal Cidades.
O município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desponta como um novo polo de olivicultura no Rio Grande do Sul, com produção de azeites extravirgens premium e experiências de olivoturismo que unem campo, gastronomia e educação do consumidor. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Jornal Cidades.