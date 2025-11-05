O município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desponta como um novo polo de olivicultura no Rio Grande do Sul, com produção de azeites extravirgens premium e experiências de olivoturismo que unem campo, gastronomia e educação do consumidor. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Jornal Cidades.
2025-11-05 11:43:22
AGRONEGÓCIO
AGRONEGÓCIO- Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 11:43
Viamão se firma como novo polo de azeites premium e olivoturismo no RS
O município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desponta como um novo polo de olivicultura no Rio Grande do Sul, com produção de azeites extravirgens premium e experiências de olivoturismo que unem campo, gastronomia e educação do consumidor. Confira na matéria de Lívia Araújo para o Jornal Cidades.
