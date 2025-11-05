Incêndio atinge prédio próximo à Praça XV de Novembro, em Porto Alegre

Por volta das 15h15, um incêndio atingiu a loja chamada Irmãos, que fica em um prédio em frente à Praça XV de Novembro, no Centro de Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (5). Não havia, até o momento da publicação da matéria (15h31), informações de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), foram deslocados sete caminhões e 30 militares ao local.

Segundo informações de Vinícius Pereira, que trabalha no quarto andar do prédio da Praça 15, os funcionários sentiram o cheiro de queimado e saíram para ver o que estava acontecendo. “A evacuação foi rápida, não deu tempo de pegar muita coisa. A fumaça tomou conta bem rápido ali, foi questão de cinco minutos. Estava tudo tomado de fumaça”, conta Pereira.

Matéria em atualização.

Confira imagens e vídeos do local do incêndio.

O incêndio começou na loja chamada Irmãos, em um prédio do centro da Capital Sérgio Gonzales/Divulgação/JC