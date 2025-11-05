Porto Alegre,

Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 11:08

Com debates voltados à IA, RD Summit inicia em São Paulo

RD Summit 2025 segue até sexta-feira com mais de 300 palestrantes

Giovanna Sommariva/Especial/JC
Giovanna Sommariva
Giovanna Sommariva Editora Assistente
De São Paulo 
Iniciou na manhã desta quarta-feira (5) a 11ª edição do RD Summit, em São Paulo. São esperados mais de 20 mil participantes durante os três dias de evento no Expo Center Norte.

Com o tema "Conexões que fortalecem negócios", a programação deste ano foca principalmente no uso da Inteligência Artificial e nos recentes avanços da ferramenta no mundo dos negócios. O primeiro dia conta com palestras de nomes como Neil Redding, futurista e CEO da Redding Futures, Frank Cespedes, professor da Harvard Business School, e Andrew McLuhan, neto do famoso pensador Marshall McLuhan, que irá compartilhar sua visão sobre mídia e cultura aliadas à tecnologia.
• LEIA TAMBÉM: Electric Move terá exposição e debates sobre descarbonização

Com relação aos nomes brasileiros, sobem ao palco no primeiro dia o apresentador e humorista Fábio Porchat e os jornalistas Gabriela Prioli e Pedro Bial. A programação para os outros dias inclui ainda painéis com Laércio Cosentino, Bruno Camargo, Martha Gabriel, Carla Madeira, João Branco e Mari Maria.

Novidade nesta edição, o Palco Diálogos surge com o objetivo de reunir criadores de conteúdo, empresários e pesquisadores que discutem temas como Inteligência Artificial, cultura e propósito corporativo.

O RD Summit 2025 segue até sexta-feira (7) com mais de 300 palestrantes na grade e centenas de marcas expositoras.

