Com debates voltados à IA, RD Summit inicia em São Paulo

De São Paulo

Iniciou na manhã desta quarta-feira (5) a 11ª edição do RD Summit, em São Paulo. São esperados mais de 20 mil participantes durante os três dias de evento no Expo Center Norte.



Com o tema "Conexões que fortalecem negócios", a programação deste ano foca principalmente no uso da Inteligência Artificial e nos recentes avanços da ferramenta no mundo dos negócios. O primeiro dia conta com palestras de nomes como Neil Redding, futurista e CEO da Redding Futures, Frank Cespedes, professor da Harvard Business School, e Andrew McLuhan, neto do famoso pensador Marshall McLuhan, que irá compartilhar sua visão sobre mídia e cultura aliadas à tecnologia.