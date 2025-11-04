Electric Move terá exposição e debates sobre descarbonização

De Caxias

O credenciamento para participação, de forma gratuita, deve ser feito no site www.electricmove.com.br, onde é possível acessar a programação completa. A 3ª Electric Move (Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética) tem início nesta quinta (6) e prossegue até sábado (8), com uma programação de palestras técnicas, apresentação de cases, rodada de negócios e presença de empresas e startups que irão expor soluções sustentáveis e inovadoras. Todas as atividades ocorrerão no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

A Electric Move permitirá aos visitantes conhecer uma série de soluções em sustentabilidade que ajudam a melhorar a eficiência energética e reduzem custos operacionais nas empresas, tornando um negócio mais sustentável para a empresa e para o meio ambiente. Empresários e profissionais do setor poderão identificar o que é tendência e oportunidades, além de possíveis aplicações práticas dos diferentes tipos de energias renováveis e conhecer a produção de aço verde, fabricado a partir de energias renováveis ou de menores índices de combustíveis fósseis.

De acordo com o Ubiratã Rezler, presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias e Região, que assumiu a organização a partir desta edição, a feira busca chamar a atenção para uma série de mudanças que começam a ser realidade nas empresas e no mercado, e mostrar como é possível adaptar-se para esse novo momento da indústria. O evento reunirá todas as cadeias produtivas envolvidas, estimulando parcerias e negócios, inclusive com a presença de instituições financeiras que estarão oferecendo linhas de crédito para investimentos.

A abertura aos visitantes ocorrerá às 14h do dia 6, com solenidade oficial e presença de lideranças do setor e de entidades parceiras às 13h30. Os temas descarbonização e transição energética serão debatidos durante um fórum, que ocorre na quinta, a partir de 15h. Na sexta, a programação inclui o Simpósio de Mobilidade – SAE Brasil com palestras e painéis a partir das 9h30, e Rodada de Negócios às 15h. No sábado, a feira terá como principal atração a Jornada da Sustentabilidade, trazendo painéis e uma rodada de conversa sobre sustentabilidade e eficiência.

A exposição reunirá tecnologias em ônibus, carros, bicicletas e empilhadeiras elétricas, energias fotovoltaicas e painéis, e placas para o segmento eletroeletrônico, entre outros produtos e serviços. Visitantes poderão fazer test drive. Na quinta e sexta, o horário da feira será das 14h às 20h e, no sábado, das 10h às 18h. Haverá cobrança para o estacionamento no parque.