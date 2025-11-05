iFood e YouTube firmam parceria de benefícios

O iFood anunciou uma parceria com o YouTube que irá beneficiar os assinantes do Clube iFood, programa de benefícios exclusivos da marca que já contabiliza 13 milhões de assinantes. A partir de agora, os usuários que nunca foram assinantes do YouTube Premium terão acesso à plataforma, gratuitamente, durante três meses.

A experiência dá acesso a todos os conteúdos sem interrupções do YouTube, incluindo vídeos sem anúncios, reprodução em segundo plano e downloads offline.

“Queremos proporcionar dentro e fora do iFood, experiências únicas e personalizadas com serviços que fazem parte do dia a dia dos nossos assinantes, agregando entretenimento e economia à rotina”, explica a vice-presidente de Crescimento do iFood, Paula Ritto.

A head de Parcerias Estratégicas do YouTube para a América Latina, Carolina Andrade, comentou sobre a parceria. “Reforçamos a presença do YouTube na vida dos brasileiros garantindo que os usuários do Clube possam experimentar o melhor dos dois mundos: a conveniência de receber seus pedidos pelo iFood e a experiência de alta qualidade oferecida pelo YouTube Premium”, disse.