ESG Now cresce 220% e prepara ferramenta de IA

Com aporte da capital de risco de R$ 1,7 milhão em 2024, a ESG Now avança no seu plano de expansão, olhando, inclusive, para o mercado internacional.

A startup desenvolveu uma plataforma completa de gestão ESG, reunindo todos os módulos necessários para a implementação, operacionalização e monitoramento. Nesse ano, já registrou crescimento de 220% no faturamento em relação a 2024, impulsionada pela ampliação da base de clientes, pela tração comercial e pela evolução tecnológica da plataforma.

“A tecnologia é o caminho para democratizar o acesso à gestão ESG e impulsionar uma transformação real nas empresas. Queremos simplificar a jornada ESG das empresas e oferecer uma plataforma única, intuitiva e completa, capaz de apoiar desde organizações em estágio inicial até grandes corporações com governança madura”, comenta Elias Neto, CEO da ESG Now.

Para os próximos 12 meses, a meta é crescer em segmentos estratégicos, como energia, bens de consumo e serviços financeiros, que vêm liderando a integração de práticas ESG e respondem por parte relevante da base de clientes. Já no médio prazo, em dois anos, o plano é consolidar presença no Brasil e iniciar a entrada formal em novos mercados internacionais, com soluções adaptadas às legislações locais.

O executivo comenta que o aporte de capital de risco de R$ 1,7 milhão busca acelerar o desenvolvimento tecnológico e a expansão comercial. Os recursos estão sendo direcionados para o fortalecimento da equipe de desenvolvimento, a evolução da inteligência de dados da plataforma e a expansão das estratégias de marketing e vendas.

Para 2026, a startup prepara o lançamento de um módulo de Inteligência Artificial para benchmarking ESG, que trará recursos de análise comparativa automática e recomendações inteligentes de métricas e ações.

“Acreditamos que a gestão ESG se tornará parte central da estratégia de negócios. Organizações que não possuírem dados organizados, auditáveis e transparentes perderão competitividade em financiamento, exportação e reputação”, reforça Neto.