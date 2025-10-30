Sarau gratuito celebra os 120 anos de Erico Verissimo no Instituto Ling

O Instituto Ling (João Caetano, 440) celebra os 120 anos de Erico Verissimo com um sarau gratuito que reúne leituras, causos e milongas em homenagem ao escritor que registrou e documentou de maneira única a história do Rio Grande do Sul. O evento será este sábado (1), às 16h30min, com curadoria e mediação da professora de Letras Marcia Ivana de Lima e Silva e participação dos educadores e escritores Catia Simon e Sergius Gonzaga, além da presença musical do violonista e compositor Vinícius Brum.

Entre os destaques da atividade estão discussões sobre uma entrevista concedida por Erico Verissimo à escritora Clarice Lispector nos anos 1960, além de trechos de obras assinadas pelo autor gaúcho, entre elas Olhai os Lírios do Campo (1938), O Senhor Embaixador (1965) e Incidente em Antares , o último romance a ser escrito por Erico, em 1971. Para completar a tarde literária e musical no salão de eventos do centro cultural, o espaço ainda recebe os cafés especiais da Baden e uma banca de livros com curadoria da Livraria Baleia. Para participar, é necessário fazer a inscrição sem custo no site do Instituto.