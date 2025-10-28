Gabi Motuba apresenta o álbum ‘The Sabbath’ no Instituto Ling

A cantora, compositora e arranjadora sul-africana Gabi Motuba faz sua estreia no Brasil com o show do álbum The Sabbath, nesta quarta-feira (29), às 20h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A apresentação marca a primeira vinda da artista ao País e traz ao público gaúcho uma experiência musical profunda, que mistura jazz contemporâneo, música clássica e tradições ancestrais africanas.
Reconhecida como uma das vozes mais expressivas da nova geração do jazz sul-africano, Gabi sobe ao palco acompanhada por Tumi Mogorosi (bateria), Vimbs Mavimbs (contrabaixo), Themba Mashobane (violoncelo) e Reza Khota (guitarra). Juntos, eles apresentam um repertório que reflete temas como espiritualidade, identidade e conexão entre corpo e som, em um espetáculo que ultrapassa fronteiras e linguagens. Com The Sabbath (2024), a artista aprofunda sua pesquisa sobre o som como espaço de cura e espiritualidade, reunindo influências da música erudita e das raízes africanas em composições que exploram o silêncio e o sagrado. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão disponíveis no site do Instituto.