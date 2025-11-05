Pelotas realizará conferência sobre mudanças climáticas

O Comitê Gestor de Internacionalização do Município de Pelotas, composto pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da prefeitura, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e IFSul, realiza na sexta-feira (7) o lançamento da marca Pelotas Global e da Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas (Copsul). O evento, que conta com apoio da Otroporto, será realizado na sala Frederico Trebbi (hall do Paço Municipal) às 11h, com a presença do prefeito Fernando Marroni e de autoridades acadêmicas das instituições de ensino.

A solenidade apresenta oficialmente a marca Pelotas Global, identidade que simboliza a abertura de Pelotas ao mundo e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a cooperação. A iniciativa se sustenta no histórico que o município ostenta de conexão com o cenário internacional, que se reflete na formação oferecida pelas instituições - como o curso de Relações Internacionais da UFPel, que prepara profissionais para atuar globalmente e incentiva o estudo de temas internacionais na região -, a relação com Cidades-Irmãs, como Suzu (Japão), Aveiro (Portugal) e Colônia do Sacramento (Uruguai), o acolhimento reconhecido a migrantes e refugiados, o que valeu ao município o selo MigraCidades, e as demais proposições da UFPel e do IFSul voltadas para ampliar o intercâmbio acadêmico, fortalecer pesquisas e atrair estudantes e pesquisadores estrangeiros.

soluções locais e globais em sustentabilidade e transição climática. O evento pretende conectar a cidade à agenda da COP30 A Copsul é a primeira atividade criada no âmbito do Comitê Gestor de Internacionalização, e reunirá especialistas e instituições para debater. O evento pretende conectar a cidade à, que começa na próxima segunda-feira (10) em Belém, no Pará.

A programação ocorrerá entre os dias 10 e 20 de novembro com rodas de conversa com comunidades de diferentes territórios do município, na zona urbana, rural e praias. Na pauta, temas como resiliência em cidades, infraestrutura e água, desenvolvimento humano e social, transição nos setores de energia, indústria e transporte, gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade, agricultura, sistemas alimentares e gênero.

O restante da programação, entre 24 e 28 de novembro, se divide em cinco temáticas: resiliência climática e transformação urbana, economia sustentável e inovação, sociedade justa e inclusiva, energia e transição justa, e natureza, alimentos e comunidades.

A programação também dispõe da Mostra de Boas Práticas, Pesquisa e Inovação – Copsul 2025. O objetivo é reunir e divulgar iniciativas, pesquisas e projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável, a resiliência urbana e a transição ecológica justa nas cidades do Sul do Brasil. Serão selecionadas até 20 propostas pela comissão interna da Copsul. Podem participar gestores e servidores públicos, pesquisadores, estudantes, organizações sociais, startups, empresas e pessoas engajadas nesta temática. A mostra, aberta ao público, será realizada dia 25, das 17h às 20h, na sede da Otroporto, na rua Benjamin Constant, 701A.