Bancada gaúcha dá prioridade a envio de recursos para asfaltamento da Transbrasiliana

asfaltamento da rodovia BR-153 prioridade na destinação de recursos no orçamento federal de 2026. A decisão foi tomada na noite de terça-feira (4), em Brasília, durante reunião que reuniu os 34 parlamentares federais do Rio Grande do Sul e com a presença de representantes de Erechim, Passo Fundo e de municípios da região Norte do Rio Grande do Sul, que vêm articulando há anos pela concretização do projeto. , conhecida como Transbrasiliana, foi definido pela Bancada Gaúcha da Câmara Federal como. A decisão foi tomada na noite de terça-feira (4), em Brasília, durante reunião que reuniu os 34 parlamentares federais do Rio Grande do Sul e com a presença de representantes de Erechim, Passo Fundo e de municípios da região Norte do Rio Grande do Sul, que vêm articulando há anos pela concretização do projeto.

O movimento regional obteve a maior votação entre as cerca de 100 propostas apresentadas. O resultado garante que o asfaltamento do trecho de 68,4 quilômetros entre Erechim e Passo Fundo seja incluído entre as indicações de emenda coletiva da bancada no Orçamento Geral da União. O valor estimado para a primeira etapa é de aproximadamente R$ 25 milhões.

Comitiva regional esteve no Congresso Nacional para pleitear pela obra Prefeitura de Erechim/Divulgação/Cidades

A inclusão da obra entre as prioridades é resultado de uma mobilização que reuniu prefeituras, entidades empresariais e lideranças políticas locais. A comitiva que esteve em Brasília foi composta por mais de 20 representantes da região.

Segundo o secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança de Erechim, Jackson Arpini, o resultado reflete um trabalho articulado junto aos 31 deputados e três senadores gaúchos. “Visitamos todos os parlamentares, entregando o documento técnico e materiais ilustrativos, e apresentamos a defesa do pleito na reunião da Bancada Gaúcha, no dia 14 de outubro. Ontem, em virtude da votação, voltamos a todos os gabinetes reforçando a intenção de abrir uma rubrica específica no orçamento federal. No final do dia, permanecemos em vigília em frente ao plenário da reunião, junto ao Congresso Nacional, com uma comitiva de mais de 20 lideranças”, relatou.

Arpini destacou ainda que o próximo desafio será garantir a destinação dos recursos e o início do processo licitatório. “Transpusemos uma etapa importante, mas precisamos manter a união para as fases seguintes, especialmente na interlocução com o Ministério dos Transportes, para que em 2026 seja iniciado o processo licitatório e, consequentemente, as obras de pavimentação”, afirmou.

Os 68 quilômetros da rodovia, que ligam Passo Fundo e Erechim, não tem asfaltamento; custo da obra chega a R$ 584 milhões Arte/Cidades

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, também ressaltou o impacto da decisão. “Essa movimentação da Bancada Gaúcha é muito importante para Passo Fundo e região. Pode gerar um movimento positivo junto ao Governo Federal para que essa obra, aguardada há décadas, inicie. Ela vai trazer benefícios em diversos aspectos, desde a segurança viária até o escoamento das safras de verão e inverno. Esperamos que o anúncio se concretize e que o Ministério dos Transportes inclua efetivamente a obra no orçamento do próximo ano”, declarou.

O asfaltamento e sinalização da BR-153, no trecho que liga Erechim a Passo Fundo, é uma demanda histórica de mais de 50 anos. A rodovia tem papel estratégico para o escoamento da produção agrícola e industrial do Norte gaúcho, além de integrar importantes rotas de transporte entre o Rio Grande do Sul e outras regiões do país. A pavimentação é considerada uma obra estruturante para a economia regional, ao reduzir custos logísticos e ampliar a segurança dos usuários.

Em julho deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregou à comitiva regional uma portaria aprovando oficialmente o projeto executivo da pavimentação. Em setembro, o vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, e demais lideranças locais participaram de audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que sinalizou a possibilidade de liberação de recursos federais caso houvesse indicação de emendas parlamentares para o início da obra.

A partir dessa sinalização, as lideranças intensificaram as articulações políticas. Em outubro, representantes da região apresentaram à Bancada Gaúcha um relatório técnico e político elaborado pelo secretário Jackson Arpini, reunindo manifestações de entidades e lideranças comunitárias, além de materiais de apoio como folders e camisetas com o slogan “BR-153, Transbrasiliana: a rodovia de todos”.

A BR-153 atravessa o Brasil de Norte a Sul, ligando o Pará ao Rio Grande do Sul, e desempenha papel estratégico no transporte rodoviário nacional. No RS, o trecho entre Erechim e Passo Fundo é um dos poucos ainda sem pavimentação, o que afeta o deslocamento de cargas e passageiros e encarece o transporte de produtos agrícolas e industriais. “Estamos muito felizes com essa conquista, que é resultado de anos de mobilização e do esforço conjunto de muitas pessoas e instituições que acreditaram nessa causa. Agora, o desafio é manter o grupo atuante e unido para os próximos passos”, concluiu Arpini.