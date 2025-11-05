STF suspende todos os processos sobre Moratória da Soja

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quarta-feira (5) todos os processos e as investigações em curso referentes ao que ficou conhecido como "Moratória da Soja". A medida interrompe também os casos em andamento no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre o assunto. O último deles foi a abertura de inquérito administrativo contra 15 executivos de tradings por suspeita de cartel.

O pedido de tutela provisória concedido por Dino foi impetrado pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). A Moratória da Soja tornou-se a denominação para a união de empresas exportadoras que se comprometeram a monitorar por satélite e por auditorias independentes toda a produção da Amazônia e a criar uma lista de fazendas consideradas irregulares para barrar compras. Isso evitaria a perda de mercados e boicotes do exterior.

LEIA MAIS: Moraes faz reuniões no Rio para discutir operação

Trata-se de entendimento firmado em 2006 entre grandes tradings exportadoras de grãos, associações do setor e organizações ambientais. É um acordo contestado por parte dos produtores e por associações. A alegação é que se trata de uma forma disfarçada de grandes empresas do setor acertarem preços e excluírem concorrentes.

A questão é examinada em três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no STF. Dino decidiu que todos os processos sobre o assunto que estão fora do Supremo devem ser suspensos porque o que for resolvido em última instância terá efeito vinculante. Isso mantém a Moratória da Soja em vigor até que o Supremo tome uma decisão.

A moratória havia sido suspensa pelo Cade, mas a resolução foi revertida em caráter liminar pela Justiça Federal. Em outra decisão, o Conselho havia determinado a continuidade do acordo entre as tradings, mas apenas até 31 de dezembro, quando a suspensão voltaria a vigorar. Os conflitos judiciais que estão no STF envolvem também pedidos feitos pela Advocacia-Geral da União (AGU), pelos governos estaduais do Paraná e de Goiás.

No texto da decisão desta quarta, Dino cita pronunciamento preliminar que havia dado em um dos casos. Ele disse ser a Moratória da Soja um dispositivo que "fortaleceu a credibilidade do Brasil no cumprimento de compromissos internacionais de proteção ambiental, reforçando o papel do país como formador de produtos agropecuários sustentáveis no mercado global", não tendo sido, em tese "marcada por ilegalidades."

O ministro defendeu que a discussão seja feita no Supremo em nome da segurança jurídica. Exagerados litígios, ele acredita, "transbordam" o tema precocemente para "contendas múltiplas" e "outras instâncias administrativas" e "conflitos entre empresas envolvendo bilhões de reais."

A Abiove afirmou, em nota, que a decisão de Dino reconhece, mais uma vez, a legalidade da moratória "ao suspender todas as tentativas judiciais e administrativas de provar o contrário". A entidade diz que segue acompanhando o caso e aguarda a decisão final do Supremo.