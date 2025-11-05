Programação do Novembro Negro do SindBancários debate justiça racial e violência de gênero

Entre os dias 11 e 25 de novembro, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) promove uma série de atividades culturais e formativas sobre antirracismo, desigualdade de gênero, feminicídio e valorização da ancestralidade alusivas ao Novembro Negro, o mês de conscientização da luta antirracista. As informações são da assessoria do SindBancários.
A noite de abertura, no dia 11 de novembro, às 19h, será marcada pela exposição “Olhares sobre a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasilidades”, da Yá Josi de Xangô (Joseane Chaves) — dirigente do Terreiro de Xangô Agandjú, de Viamão, que completou 40 anos de fundação em 2024. A mostra reúne 70 fotografias distribuídas em 14 blocos temáticos, retratando o cotidiano do terreiro, sua estética, liturgia e símbolos da religiosidade afro-brasileira. “Esta exposição é um convite para enxergar a beleza da nossa espiritualidade e romper o silêncio imposto pela intolerância. É uma forma de traduzir em imagens a espiritualidade que sustenta o povo preto”, afirma Yá Josi de Xangô, dirigente do Terreiro de Xangô Agandjú.
LEIA TAMBÉM: Presidente da Frente Negra Gaúcha diz que Potências Negras empodera lideranças do RS
Ainda na abertura, às 19h30min, ocorre a palestra “Transformando o futuro em presente: a mulher negra como potência no mercado de trabalho”, com Dirlene Silva, economista, mestre em Gestão de Negócios e especialista em diversidade e inclusão. Reconhecida pela trajetória “Do lixo a Paris” e eleita uma das 20 maiores influenciadoras do LinkedIn (2023–2025), Dirlene abordará desafios e oportunidades para mulheres negras em posições de liderança. “Políticas inclusivas são insuficientes sem estratégias estruturais e intencionais que garantam visibilidade e protagonismo feminino nas empresas”, destaca Dirlene Silva.
A programação do Novembro Negro 2025 aborda temas como antirracismo, feminicídio, justiça racial e o fortalecimento das vozes negras no mundo do trabalho e na sociedade. O Atlas da Violência (2023) mostra que quase 70% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, e um terço das mortes ocorre dentro de casa — indicativo direto de feminicídio. De acordo com dados de novembro de 2023, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), embora pessoas negras representem 55,5% da população brasileira, elas são apenas 24% dos empregados no setor bancário, número ainda menor nos cargos de gestão.
Para Paulo Roberto dos Santos Caetano, diretor de Diversidade e Combate ao Racismo do sindicato, destaca a importância do debate. “Discutir essas questões no Novembro Negro é fundamental para visibilizar as diferentes formas de violência e criar pontes de informação e ação coletiva”, afirma Caetano.
Já Guaracy Gonçalves, diretor de Cultura do SindBancários, ressalta que o evento reforça a importância do combate ao racismo estrutural e da valorização das contribuições do povo negro. “Novembro Negro é um chamado à ação. É tempo de mobilização para construir um futuro verdadeiramente igualitário”, destaca Gonçalves.
Ainda na abertura, às 19h30min, ocorre a palestra “Transformando o futuro em presente: a mulher negra como potência no mercado de trabalho”, com Dirlene Silva, economista, mestre em Gestão de Negócios e especialista em diversidade e inclusão. Reconhecida pela trajetória “Do lixo a Paris” e eleita uma das 20 maiores influenciadoras do LinkedIn (2023–2025), Dirlene abordará desafios e oportunidades para mulheres negras em posições de liderança. “Políticas inclusivas são insuficientes sem estratégias estruturais e intencionais que garantam visibilidade e protagonismo feminino nas empresas”, destaca Dirlene Silva.
A programação do Novembro Negro 2025 aborda temas como antirracismo, feminicídio, justiça racial e o fortalecimento das vozes negras no mundo do trabalho e na sociedade. O Atlas da Violência (2023) mostra que quase 70% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, e um terço das mortes ocorre dentro de casa — indicativo direto de feminicídio. De acordo com dados de novembro de 2023, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), embora pessoas negras representem 55,5% da população brasileira, elas são apenas 24% dos empregados no setor bancário, número ainda menor nos cargos de gestão.
Para Paulo Roberto dos Santos Caetano, diretor de Diversidade e Combate ao Racismo do sindicato, destaca a importância do debate. “Discutir essas questões no Novembro Negro é fundamental para visibilizar as diferentes formas de violência e criar pontes de informação e ação coletiva”, afirma Caetano.
Já Guaracy Gonçalves, diretor de Cultura do SindBancários, ressalta que o evento reforça a importância do combate ao racismo estrutural e da valorização das contribuições do povo negro. “Novembro Negro é um chamado à ação. É tempo de mobilização para construir um futuro verdadeiramente igualitário”, destaca Gonçalves.
Confira a programação Completa:
Dia 11 de novembro – terça-feira, 19h | Auditório do SindBancários
Abertura oficial – Exposição “Olhares sobre a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasilidades”, de Yá Josi de Xangô (Joseane Chaves).
Mostra com 70 fotos em 14 blocos temáticos, retratando o cotidiano do Terreiro de Xangô Agandjú, sua estética e liturgia.
19h30min – Palestra “Transformando o futuro em presente: a mulher negra como potência no mercado de trabalho”, com Dirlene Silva, economista e especialista em diversidade e inclusão.
Dia 12 de novembro – quarta-feira, 19h | Auditório do SindBancários
Performance poética – Rosa Mayommbe
Apresentação de poemas sobre negritude e ancestralidade.
19h30min – Plenária Antirracista “Por Justiça para o Povo Preto”
Organizada pelo Coletivo Sindical Antirracista, com participação de representantes da CUT-RS, SEMAPI, SINDIJUS, SINTRAJUFE, CPERS, SINDSERF e do Movimento Negro Unificado (MNU).
O grupo discutirá denúncias de violências, incluindo o caso da reintegração de posse no Quilombo Vô Geraldo (Restinga Seca), e debaterá medidas de reparação e enfrentamento institucional.
Dia 17 de novembro – segunda-feira, 18h30min | Auditório do SindBancários
Cine debate – Filme “A Melhor Mãe do Mundo”
O longa acompanha Gal (Shirley Cruz), mulher negra e mãe solo que tenta reconstruir a vida após escapar da violência doméstica.
Após a exibição, ocorre debate com Paulo Caetano, Guaracy Gonçalves, deputada Bruna Rodrigues e Maninha, da Associação de Catadores. O encontro discutirá maternidade, desigualdade social e resistência no cotidiano das famílias negras.
Dia 19 de novembro – quarta-feira, 17h | Largo Glênio Peres
Marcha Independente Zumbi-Dandara
Encerrando a programação, o SindBancários participa da marcha organizada por coletivos negros e entidades sindicais.
O ato seguirá do Largo Glênio Peres até o Largo Zumbi dos Palmares, no centro de Porto Alegre, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra.
Durante todo o período, de 11 a 19 de novembro a Rádio Negritude transmitirá sua programação ao vivo da sede do sindicato, com entrevistas e cobertura das atividades do Novembro Negro 2025. Mais informações sobre os eventos estão disponíveis no site www.sindbancarios.org.br ou Instagram: @sindbancariospoa
Abertura oficial – Exposição “Olhares sobre a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasilidades”, de Yá Josi de Xangô (Joseane Chaves).
Mostra com 70 fotos em 14 blocos temáticos, retratando o cotidiano do Terreiro de Xangô Agandjú, sua estética e liturgia.
19h30min – Palestra “Transformando o futuro em presente: a mulher negra como potência no mercado de trabalho”, com Dirlene Silva, economista e especialista em diversidade e inclusão.
Dia 12 de novembro – quarta-feira, 19h | Auditório do SindBancários
Performance poética – Rosa Mayommbe
Apresentação de poemas sobre negritude e ancestralidade.
19h30min – Plenária Antirracista “Por Justiça para o Povo Preto”
Organizada pelo Coletivo Sindical Antirracista, com participação de representantes da CUT-RS, SEMAPI, SINDIJUS, SINTRAJUFE, CPERS, SINDSERF e do Movimento Negro Unificado (MNU).
O grupo discutirá denúncias de violências, incluindo o caso da reintegração de posse no Quilombo Vô Geraldo (Restinga Seca), e debaterá medidas de reparação e enfrentamento institucional.
Dia 17 de novembro – segunda-feira, 18h30min | Auditório do SindBancários
Cine debate – Filme “A Melhor Mãe do Mundo”
O longa acompanha Gal (Shirley Cruz), mulher negra e mãe solo que tenta reconstruir a vida após escapar da violência doméstica.
Após a exibição, ocorre debate com Paulo Caetano, Guaracy Gonçalves, deputada Bruna Rodrigues e Maninha, da Associação de Catadores. O encontro discutirá maternidade, desigualdade social e resistência no cotidiano das famílias negras.
Dia 19 de novembro – quarta-feira, 17h | Largo Glênio Peres
Marcha Independente Zumbi-Dandara
Encerrando a programação, o SindBancários participa da marcha organizada por coletivos negros e entidades sindicais.
O ato seguirá do Largo Glênio Peres até o Largo Zumbi dos Palmares, no centro de Porto Alegre, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra.
Durante todo o período, de 11 a 19 de novembro a Rádio Negritude transmitirá sua programação ao vivo da sede do sindicato, com entrevistas e cobertura das atividades do Novembro Negro 2025. Mais informações sobre os eventos estão disponíveis no site www.sindbancarios.org.br ou Instagram: @sindbancariospoa