Programação do Novembro Negro do SindBancários debate justiça racial e violência de gênero

Entre os dias 11 e 25 de novembro, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) promove uma série de atividades culturais e formativas sobre antirracismo, desigualdade de gênero, feminicídio e valorização da ancestralidade alusivas ao Novembro Negro, o mês de conscientização da luta antirracista. As informações são da assessoria do SindBancários.

A noite de abertura, no dia 11 de novembro, às 19h, será marcada pela exposição “Olhares sobre a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasilidades”, da Yá Josi de Xangô (Joseane Chaves) — dirigente do Terreiro de Xangô Agandjú, de Viamão, que completou 40 anos de fundação em 2024. A mostra reúne 70 fotografias distribuídas em 14 blocos temáticos, retratando o cotidiano do terreiro, sua estética, liturgia e símbolos da religiosidade afro-brasileira. “Esta exposição é um convite para enxergar a beleza da nossa espiritualidade e romper o silêncio imposto pela intolerância. É uma forma de traduzir em imagens a espiritualidade que sustenta o povo preto”, afirma Yá Josi de Xangô, dirigente do Terreiro de Xangô Agandjú.

Ainda na abertura, às 19h30min, ocorre a palestra “Transformando o futuro em presente: a mulher negra como potência no mercado de trabalho”, com Dirlene Silva, economista, mestre em Gestão de Negócios e especialista em diversidade e inclusão. Reconhecida pela trajetória “Do lixo a Paris” e eleita uma das 20 maiores influenciadoras do LinkedIn (2023–2025), Dirlene abordará desafios e oportunidades para mulheres negras em posições de liderança. “Políticas inclusivas são insuficientes sem estratégias estruturais e intencionais que garantam visibilidade e protagonismo feminino nas empresas”, destaca Dirlene Silva.



A programação do Novembro Negro 2025 aborda temas como antirracismo, feminicídio, justiça racial e o fortalecimento das vozes negras no mundo do trabalho e na sociedade. O Atlas da Violência (2023) mostra que quase 70% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, e um terço das mortes ocorre dentro de casa — indicativo direto de feminicídio. De acordo com dados de novembro de 2023, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), embora pessoas negras representem 55,5% da população brasileira, elas são apenas 24% dos empregados no setor bancário, número ainda menor nos cargos de gestão.



Para Paulo Roberto dos Santos Caetano, diretor de Diversidade e Combate ao Racismo do sindicato, destaca a importância do debate. “Discutir essas questões no Novembro Negro é fundamental para visibilizar as diferentes formas de violência e criar pontes de informação e ação coletiva”, afirma Caetano.



