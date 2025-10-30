Presidente da Frente Negra Gaúcha diz que Potências Negras empodera lideranças do RS

Para Vanessa Mulet, presidente da Frente Negra Gaúcha (FNG), o novo projeto Potências Negras é mais do que um evento, é um marco político e simbólico para o movimento negro gaúcho. “O Potências Negras representa a materialização de um sonho coletivo e de uma trajetória construída com muito trabalho, compromisso ético e escuta ativa das nossas bases. Este programa reafirma a essência da FNG: formar, articular e projetar lideranças negras capazes de provocar transformações sociais e políticas reais. Não é apenas um curso, é uma ferramenta de empoderamento e incidência”, afirmou.

• LEIA TAMBÉM: Ato marca o lançamento do Programa Potências Negras no próximo sábado

Segundo ela, a ideia do projeto surgiu ainda em 2021, no auge da pandemia, quando a Frente percebeu a necessidade de conectar e fortalecer lideranças negras. “Naquele período, promovemos nossa primeira formação política online, com mais de 90 participantes do Rio Grande do Sul e de outros estados. Foi um divisor de águas. A partir dessa experiência, vimos a importância de transformar aquela energia em um programa permanente”, explicou Vanessa.

A presidenta também ressaltou que o Potências Negras é voltado a lideranças que já atuam em coletivos, comunidades, movimentos sociais, na cultura, na educação e no empreendedorismo, mas também acolhe pessoas interessadas em desenvolver consciência racial e preparo político. “Nosso foco é duplo: fortalecer quem já está na linha de frente e, ao mesmo tempo, despertar novas potências. Buscamos pessoas com vontade de aprender, de agir e de transformar a realidade com a própria história”, destacou.

Sobre o impacto esperado, Vanessa reforça que o programa busca impulsionar trajetórias e promover um novo ciclo de protagonismo negro no Estado. “Queremos que as lideranças formadas avancem nas suas atuações, ocupem cargos de decisão, criem projetos, incidam sobre políticas públicas e formem novas referências. O Potências Negras é uma semente de transformação contínua”, afirmou.

Para o coordenador técnico-pedagógico Juliano Guedes, o programa representa um espaço de construção coletiva e emancipação. “Mais do que um curso, é uma aposta na potência transformadora da população negra. Educação, consciência racial e participação política são caminhos indispensáveis para a justiça social e para a consolidação da democracia no País”, destacou.

as inscrições para a modalidade online terminam nesta quinta-feira, 30 de outubro, no site www.frentenegragaucha.com.br . A formação virtual mantém o mesmo conteúdo e metodologia, permitindo o acesso de participantes de todo o Estado. As turmas presenciais já estão em andamento, mas, no site. A formação virtual mantém o mesmo conteúdo e metodologia, permitindo o acesso de participantes de todo o Estado.

Vanessa reforça que o diferencial do programa está no fato de ser uma iniciativa construída “por nós e para nós”. “O Potências Negras nasce do território, das vivências e das narrativas negras, com base em uma pedagogia viva e dialógica. Nosso compromisso é com a formação de agentes sociais e políticos conscientes da própria história e comprometidos com a transformação da realidade”, concluiu.