Ato marca o lançamento do Programa Potências Negras no próximo sábado

A Frente Negra Gaúcha (FNG) realiza no próximo sábado, 1º de novembro, o Ato Oficial de Lançamento do Programa Potências Negras, em evento marcado para as 17h30 no Sindibancários (Rua General Câmara, 424, Centro Histórico de Porto Alegre). A cerimônia marca o início público de uma iniciativa inédita de formação e valorização de lideranças negras e periféricas no Rio Grande do Sul. Além de celebrar o avanço das primeiras turmas, que já iniciaram suas atividades, o ato também anuncia as últimas vagas abertas para novas inscrições online.

O encontro contará com a presença de lideranças políticas e sociais, entre elas Vanessa Mulet, presidenta da FNG; Juliano Guedes, coordenador técnico-pedagógico do programa; Daiana Santos, deputada federal responsável pela emenda parlamentar que viabilizou o projeto; e Airton Santos, um dos fundadores da Frente Negra Gaúcha. A vice-presidenta da entidade, Maria Cristina dos Santos, encerrará o evento, que também contará com momentos de partilha de experiências, apresentações da equipe técnica e um coquetel de confraternização.

O Programa Potências Negras é voltado à formação política e ao letramento racial de mais de 100 lideranças e ativistas negros e negras em todo o Estado. Financiado pela emenda parlamentar nº 43320008, de autoria da deputada Daiana Santos, o projeto representa um marco na consolidação de políticas de formação voltadas à representatividade e à emancipação social.

As atividades do programa estão organizadas em dois módulos complementares — Letramento e Consciência Racial e Formação Política Negra —, totalizando 24 horas de atividades presenciais e online. O corpo docente é formado por especialistas com atuação consolidada na educação antirracista, como Carolina Chagas Schneider, Lilian Conceição da Silva, Valesca dos Santos Gomes, Thuila Farias Ferreira, Nina Fola, Luana Rodrigues dos Santos, Fernanda Rodrigues da Silva e Dirlene Silva, sob coordenação técnica de Juliano Guedes. As aulas se baseiam em autores e autoras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Paulo Freire e Frantz Fanon, que influenciam o conteúdo formativo e o debate crítico sobre o racismo estrutural.

Para Vanessa Mulet, presidenta da Frente Negra Gaúcha, o programa reafirma o papel histórico da entidade na formação e fortalecimento das comunidades negras e periféricas.

“Sabemos que as comunidades negras já carregam potência e lideranças, mas muitas vezes não têm acesso às ferramentas necessárias para estruturar e profissionalizar sua atuação. O programa surge para transformar essa energia em ação organizada, fortalecendo quem já está em campo e estimulando novas lideranças a ocupar espaços de decisão”, afirma.

O coordenador técnico Juliano Guedes ressalta que a proposta vai além da capacitação individual, promovendo um espaço de construção coletiva e emancipadora. “Mais do que um curso, é uma aposta na potência transformadora da população negra. Educação, consciência racial e participação política são caminhos indispensáveis para a justiça social e para a consolidação da democracia no País”, conclui.