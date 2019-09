Notícia da edição impressa de 06/09/2019.

Premiação

Os anfitriões Vanessa Luft e Fernando Rodrigues

MARIANA CARLESSO/DIVULGAÇÃO/JC

Foi concorrida a noite de entrega do 2º Prêmio Visual & Design de Arquitetura, Decoração e Design, realizado pela Revista Visual & Design, na Associação Leopoldina Juvenil. Os troféus, criados pela artista Biba Matos, premiaram 15 dos 101 projetos inscritos. A noite também contou com uma palestra exclusiva em Porto Alegre do arquiteto Sig Bergamin, que já esteve na lista dos 101 TOP em decoração nos Estados Unidos, contando um pouco sobre sua trajetória de 40 anos de sucesso. Paula Freitas e Roberta da Rocha na entrega do Prêmio Visual & Design. Foto: Mariana Carlesso/Divulgação/JC Melina Marmitt, Vitor Pereira e Ana Mahler na Leopoldina Juvenil. Foto: Mariana Carlesso/Divulgação/JC

Pompéia Fashion Weekend

Carmen Ferrão com Alexandre Herchcovitch no Pompéia Fashion Weekend, no Shopping Total

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Casamento no Rio

Os noivos André Martins Ferreira e Kim Bins Ely Alves

/ROGERIO VON-KRUGER/DIVULGAÇÃO/JC

Kim Bins Ely Alves e André Martins Ferreira tiveram uma linda cerimônia realizada por Claudia Lisboa, nos jardins de um casarão no Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Kim vestiu modelo assinado por Bia Riedel Atelier. Os pais dos noivos, Cristina Bins Ely e Bebeto Alves mais Caique e Diana Martins Ferreira, auxiliaram na recepção aos convidados, de diversas latitudes. Patrícia e Waltercio Caldas integraram o cortejo de padrinhos. A festa de casamento contou com animação do DJ Galalau.

Colunistas

Odinha Peregrina e João Pulita estão organizando o Encontro da Acors - Associação dos Colunistas Sociais do RS -, que acontece de 20 a 22 de setembro no Intercity Caxias do Sul. O grupo será recebido por Marcelo Marinho, diretor da Rede Intercity de Hotéis. Na programação, um tour pelos Caminhos de Pedra, no Vale dos Vinhedos, a convite de Tarcísio Michelon e Angela Martins, que recepcionarão o grupo no dia 21, para um jantar na Cantina do Hotel Dall'Onder.

Aussie guy

O cantor, compositor e multi-instrumentista Xavier Rudd desembarca em Porto Alegre dia 23 de novembro para o seu primeiro show na capital gaúcha, no Opinião. Um dos artistas mais surpreendentes da cena australiana, Xavier conquistou uma legião de fãs, não só pela sua mistura de folk com influências de música havaiana e aborígene, mas também por suas cativantes apresentações ao vivo e pelo seu ativismo.

Olheiro

O surfista Pedro Scooby está na capa da GQ Brasil

/FRANCO AMENDOLA/DIVULGAÇÃO/JC

Pedro Scooby estampa a capa da GQ Brasil de setembro, que já está nas bancas. Aos 30 anos, o surfista de ondas gigantes afirma à revista que está vivendo a melhor fase da sua vida com patrocinadores que apostam em seu lifestyle. Depois de um casamento de oito anos com a atriz Luana Piovani - com quem teve três filhos, o surfista assumiu recentemente um namoro com a cantora Anitta, que, ao que parece, já chegou ao fim.