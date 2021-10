Conheça uma pequena livraria gaúcha que não para de crescer

Uma, duas, três e quatro. Mas, pela vontade do dono, poderiam ser cinco. Esta é a lista de novas filiais que o livreiro Jonatas Santos confirma para sua Livraria Santos até 2022. Duas estreiam até dezembro. A rede tem nove lojas entre Porto Alegre, cidades da RMPA e interior.

"Tem de abrir antes do Natal", apressa-se o jovem de 35 anos, que começou o negócio em 2012 em Porto Alegre. O foco no Natal é porque é a data premium do varejo, mesmo que este ano marcada por um ar de incerteza.

A trajetória de Santos e de sua livraria pode ser considerada um fenômeno de abertura de unidades em meio à pandemia, na qual estabelecimentos fecharam e quem ficou teve de ganhar espaço em e-commerce. Agora, por sorte, o setor caiu nas graças de shopping centers.

A Livraria Santos é prova da aposta. Os novos quatro pontos confirmados até agora serão em empreendimentos de maior porte, não em comércio de rua. Só o quinto ponto citado pelo dono, poderá ser deste perfil, caso Santos tenha "fôlego", como ele mesmo disse à coluna.

"Eu quero, mas sem perna para tanta coisa ao mesmo tempo. Acabo de assinar o contrato no Canoas Shopping ", conta o proprietário.

Antes de Canoas na lista de inaugurações de 2021, a décima unidade deve abrir ainda este mês no BarraShoppingSul . Depois virão um ponto no empreendimento Piazza Salton , em Bento Gonçalves, em abril de 2022, e outro, no segundo semestre, no Pontal Shopping , à beira do Guaíba. A rede chegará a 13 pontos.

Como ele consegue abrir tantas filiais? "O que ganho reinvisto", explica o livreiro.

A Livraria Santos tem uma marca registrada: o portal de livros na entrada. Ele calcula em mais de 5 mil unidades enfileiradas para formar a recepção. O dono conta que os primeiros anos foram difíceis, usava recursos próprios para abrir lojas e depois conseguiu acessar crédito. Para se manter no mercado, mesmo com as restrições sanitárias, o livreiro diz que o segredo é atendimento e estrutura enxuta. O visual das lojas também seduz o público.

Onde e quando serão abertas as próximas unidades da Livraria Santos:

2021:

Tapume no BarraShoppingSul anuncia que nona filial da rede está prestes a abrir. Foto: Patrícia Comunello/JC

Outubro: BarraShoppingSul, em Porto Alegre

BarraShoppingSul, em Porto Alegre Até dezembro: Canoas Shopping, em Canoas

2022:

Abril: Piazza Salton, em Bento Gonçalves

Piazza Salton, em Bento Gonçalves Segundo semestre: Pontal Shopping, em Porto Alegre

Onde já tem Livraria Santos em operação:

Cachoeirinha: 1

Shopping do Vale (avenida General Flores da Cunha, 4001, lojas 291 e 293)

Canoas: 1

Canoas Park Shopping (avenida Farroupilha, 4545, lojas 3110 e 3111, piso L3, nível Canoas)

Capão da Canoa: 1

Lynemar Shopping (rua Sepé, 1896, loja 34)

Gravataí: 1

Gravataí Shopping (Av. Centenário, 555 /Passo das Pedras / Loja 166)

Porto Alegre: 3 lojas

Bourbon Teresópolis (avenida Aparício Borges, 250, loja 319)

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831, loja 204)

Galeria Casa Prado (rua Dinarte Ribeiro, 148, lojas 4 e 6)

Passo Fundo: 1

Bourbon Shopping (avenida Brasil Leste, 200, lojas 6 e 7)

Santa Maria: 1