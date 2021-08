Movile recebe aporte de R$ 1 bilhão da Prosus

A Movile, empresa que investe e desenvolve negócios de tecnologia como iFood, MovilePay, PlayKids, Afterverse, Sympla e Zoop, recebeu um novo aporte da Prosus totalizando R$ 1 bilhão. Esse é o maior investimento primário em uma única rodada desde a fundação da empresa, em 1998. A Prosus, grupo global de internet e um dos maiores investidores em empresas de tecnologia do mundo, é o principal investidor da Movile desde 2008.

Os novos recursos serão direcionados para a expansão das atuais empresas da Movile, incluindo o iFood, MovilePay e Zoop e a Mensajeros Urbanos, empresa de logística com sede na Colômbia que também cresce rapidamente no México e em outros países da região. A Movile planeja, ainda, investir em novas empresas de tecnologia inovadoras no Brasil e na América Latina.

"O sucesso de empresas como o iFood incentiva empreendedores da América Latina a se unirem ao ecossistema tecnológico em constante expansão na região", reforça Patrick Hruby, CEO da Movile.

Nos últimos três anos, a Movile alcançou um crescimento médio anual de 80% em receita e realizou mais de 30 negócios, entre investimentos e M&As. Isto inclui a ampliação da estratégia de logística, com o aporte na plataforma de entrega colombiana Mensajeros Urbanos, em 2020, e o investimento este ano na argentina Moova, expandindo a presença da Movile no mercado latino-americano. No início de julho, a Movile também investiu R$170 milhões na Zoop como parte do novo financiamento da Prosus.