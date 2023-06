Ciclone extratropical causa morte, desaparecimentos, inundações e destruição no RS

Atualizada às 15h44min

efeitos de um ciclone extratropical, cada vez mais frequentes, que atingiu Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e áreas do Litoral entre a noite dessa quinta-feira (15) e esta sexta-feira (16). Pelo menos uma morte foi confirmada e havia pessoas desaparecidas Os gaúchos voltaram a sentir os, cada vez mais frequentes, que atingiu Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e áreas do Litoral entre a noite dessa quinta-feira (15) e esta sexta-feira (16). Pelo menos uma morte foi confirmada e haviaem rios. Inundação de ruas, rios que transbordaram, falta de luz e árvores caídas estão no rastro do fenômeno climático.

Acompanhe as principais notícias do impacto do ciclone extratropical:

15h37min - São sete pessoas desaparecidas no Estado: uma em São Leopoldo, outra em Maratá e cinco em Caraá.

As informações são da Defesa Civil Estadual.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), informa que há diversos trechos de rodovias interditados após as chuvas e que está mobilizando as equipes responsáveis pela conservação das rodovias afetadas a fim de reestabelecer as condições de tráfego o mais breve possível.

14h51min - Buscas encontram um dos desaparecidos no Rio Grande do Sul

14h29min - Construção desaba após forte chuva e atinge residências no bairro Três Figueiras

O desabamento da estrutura alcançou três residências próximas à obra, arrastou sedimentos e materiais além de derrubar as piscinas de duas casas, conforme relataram moradores à reportagem do Jornal do Comércio.

Veja o vídeo: pic.twitter.com/ZJEQtfP2hu — Jornal do Comércio (@JC_RS) June 16, 2023

14h22min - Bairros de Porto Alegre continuam ser energia elétrica, CEEE Equatorial não estipula prazo de retorno.



Segundo moradores, desde a madrugada, bairros da Capital como Rio Branco, Cristal, Ipanema e Bom Fim, seguem sem luz. A reportagem do Jornal do Comércio circulou pela Rua Coronel Massot, na Zona Sul, e não há fornecimento de energia elétrica desde antes da meia noite. Estabelecimentos do entorno, como farmácias e mercados, estão com as portas fechadas ou funcionando às escuras. Moradores e lojistas afirmam não conseguir contato com a CEEE Equatorial, nem por SMS, nem pela linha 0800.

#Clima: Vídeo mostra enchente no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre pic.twitter.com/jD5fyI5PCw — Jornal do Comércio (@JC_RS) June 16, 2023

13h55min - Defesa Civil gaúcha confirma que já são três desaparecidos em razão do ciclone, nas cidades de São Leopoldo, Portão e Maratá. (A pessoa desaparecida em Portão foi encontrada. Atualização às 14h50)

13h08min - Secretaria de Saúde alerta para risco de contaminação por leptospirose após temporal.

13h06min - São Leopoldo decreta situação de calamidade pública.

12h35min - Tribunal de Justiça suspende prazos processuais em Comarcas atingidas pelas chuvas.

12h26min - São Leopoldo realiza atendimento da população atingida pela chuva.

12h23min - Governo do Estado informa sobre serviços alterados devido ao temporal.

12h22min - Ciclone passa pelo RS e causa destruição em diversos pontos de Porto Alegre. Leia mais

11h56min - Prefeitura de Porto Alegre define medidas emergenciais para enfrentar efeitos do ciclone.

11h26min - Bairros de Porto Alegre podem enfrentar falta de água devido ao ciclone.

11h16min - PRF não tem previsão para liberar trecho da BR 116 interrompido na Serra.

10h59min - Metade Leste seguirá influenciada pelo ciclone ao longo desta sexta-feira.

10h49min - Atendimento é interrompido em nove unidades de saúde de Porto Alegre.

10h41min - Melo determina abertura de ginásio para atender população de rua em Porto Alegre.

10h - Mais de dez rodovias estão bloqueadas devido aos problemas causados pelas chuvas.

9h50min - Defesa Civil emite novo alerta para chuvas fortes nas próximas horas no RS.

9h39min - Aeroporto Salgado Filho cancela voos devido a chuvas e ventos.

9h32min - Governo do Rio Grande do Sul confirma uma morte em decorrência do ciclone que atingiu o Estado.

9h08min - Hospital de Capão da Canoa restringe atendimentos após alagamento.

9h05min - Aulas são suspensas em várias cidades nesta sexta-feira após os estragos causados pelo ciclone.

8h50min - Quarto Distrito em Porto Alegre tem ruas e avenidas inundadas.

8h27min - CEEE Equatorial e RGE trabalham para restabelecer energia; cerca de 418 mil pontos seguem sem luz.