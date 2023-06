Construção desaba após forte chuva e atinge residências no bairro Três Figueiras

construção de um edifício desabou na noite desta quinta-feira (15), no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, em razão das fortes chuvas causadas pelo ciclone que atinge o Rio Grande do Sul desabamento da estrutura alcançou três residências próximas à obra, arrastou sedimentos e materiais e derrubou as piscinas de duas casas, conforme relataram moradores à reportagem do Jornal do Comércio. , no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, em razão das fortes chuvas causadas pelo. O, arrastou sedimentos e materiais e derrubou as piscinas de duas casas, conforme relataram moradores à reportagem do

O morador Wladimir Omiechuk, que teve o terreno de sua casa invadido pelo desabamento da construção, relatou o caso. "Ontem à noite, perto da meia-noite, justamente o ponto fraco do terreno [...] desabou, levou boa parte do terreno do primeiro vizinho, derrubou a piscina do segundo vizinho - e inclusive o barranco veio até a beira da casa dele - e se foi a minha piscina também", afirma Omiechuk.

Wladimir afirma que, ao fim de um jantar entre amigos, na noite desta quinta, ele escutou um barulho e foi verificar o que era. "A gente estava arrumando a mesa, eu escutei um barulho, que foi a queda da primeira contenção. Eu vi que o piso em volta da minha piscina rachou, e aí eu comecei a gritar pedindo aos vizinhos que saíssem de casa. No que eu subi para a frente das residências para falar com os vizinhos, um vizinho comentou que a minha piscina havia caído. Aí eu voltei e olhei a barbaridade", relata o morador.

Ele ainda conta que, durante o jantar, um dos amigos ficou um período próximo à estrutura que viria a desabar momentos depois. Wladimir afirma que a obra que desabou se tratava de uma construção irregular. A reportagem do Jornal do Comércio está entrando em contato com autoridades e um perito contratado pelos moradores para aprofundar o caso.

