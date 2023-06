Prefeitura de Porto Alegre define medidas emergenciais para enfrentar efeitos do ciclone

A prefeitura de Porto Alegre tomou uma série de ações emergenciais para enfrentar os prejuízos do temporal ocorrido na madrugada desta sexta-feira (16). Além da abertura do ginásio da Associação dos Funcionários do Demhab para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, definiu como prioridade a atuação integrada com a CEEE Equatorial para garantir luz em hospitais e postos de saúde. O foco também foi direcionado à desobstrução das ruas, drenagem e abastecimento de água.

Liderado pela Defesa Civil, ficaram estabelecidas as formas de atendimento de ocorrências para apoiar famílias e equipamentos públicos, como unidades de saúde e escolas. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

• LEIA MAIS: Governo do Rio Grande do Sul confirma uma morte em decorrência do ciclone que atingiu o Estado







Em seu site, a prefeitura atualizou a situação da cidade na manhã desta sexta:

Atendimento às famílias

Além do acolhimento no Ginásio do Demhab, a prefeitura atende famílias em situação de vulnerabilidade em outras regiões. Cerca de 30 famílias da Vila Amazônia, no Sarandi, foram acolhidas no Centro Vida, no mesmo bairro. E outras 30 famílias do Túnel Verde, na Ponta Grossa, irão para o Ginásio do Extremo Sul.

Serviços Urbanos

O sistema 156 registrou mais de 160 pedidos de recolhimento de galhos ou árvores caídas até as 10h. As equipes de manejo arbóreo estão priorizando as ocorrências em que há bloqueio no trânsito.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa liberou 27 bloqueios nas vias públicas, de um total de 89 ocorrências ocasionadas por queda de árvores, postes ou acúmulo de água em razão do temporal que atingiu a Capital. Seguem em atendimento 62 ocorrências. A Zona Sul é a região mais atingida.

Em relação aos semáforos, a EPTC registrou 68 conjuntos semafóricos fora de operação. Destes 36 estão em atendimento, 25 aguardando a CEEE Equatorial e 7 pendentes de vistoria do problema para voltarem a operar.

Educação

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Smed), 22 escolas da rede mantiveram atendimento normal.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde informa que diversas unidades de saúde estão com dificuldades em manter o pleno atendimento aos usuários.

• LEIA MAIS: Atendimento é interrompido em nove unidades de saúde de Porto Alegre

Defesa Civil

- Bairro Glória: queda de muro entre lindeiros, com residências próximas desocupadas preventivamente;

- Bairro Passo D’Areia: Queda de árvore sobre residência, sem vítimas.

- Bairro Bom Jesus: entrega de 1kit lona.

- Bairro Santana: Água fluvial invadiu a casa.

- Vila Coqueiros: Residência de dois pisos, alvenaria com rachaduras e vigas desalinhados. Ninguém em casa, local foi isolado com fitas.

- Bairro Três Figueiras: Desbarrancamento em uma obra com desmoronamento de piscinas.

- Bairro Cascata: Apoio aos Bombeiros no atendimento de desabamento com vítima ferida com escoriações, sendo atendida pelo SAMU. Não confirmou soterramento.

- Arroio Rincão transbordou próximo ao número 4440 da Costa Gama.

Serviços Urbanos e Mobilidade

- As equipes estão nas ruas atendendo as ocorrências desde a madrugada.

Serviço 156

Tipo de serviço Demandas

SMSurb - remoção de árvores 139

SMSurb – vistoria de árvores 70

DMAE – serviços pluviais 39

DMAE – serviços de esgoto 25

DMAE – alagamento 24

DMAE – falta de água 13

DMAE – serviços de água 12