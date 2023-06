Atendimento é interrompido em nove unidades de saúde de Porto Alegre

diversas unidades de saúde estão com dificuldades em manter o pleno atendimento aos usuários nesta sexta-feira (16) após a A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informa que(16) após a passagem do ciclone extratropical

• LEIA TAMBÉM: Governo do Rio Grande do Sul confirma uma morte em decorrência do ciclone que atingiu o Estado

Estão fechadas as unidades de saúde dos bairros Cristal, Morro dos Sargentos, Lami, Paulo Viaro, Laranjeiras, Esperança Cordeiro, Vila Elizabeth, Ilha da Pintada, Ipanema, totalizando nove unidades de saúde. A prefeitura informou que não há previsão de retorno às atividades normais nesta sexta. A maior parte das demais unidades de saúde enfrenta problemas de falta de energia elétrica ou internet, mas segue recebendo o público para escuta e orientação. O atendimento está restrito a casos agudos.

Já as unidades de saúde Modelo, Santa Tereza, Cruzeiro do Sul, Santa Marta, Graciliano Ramos, Divisa, São Gabriel e Aparício Borges, além da Farmácia Distrital Modelo e Farmácia Distrital Santa Marta estão funcionando normalmente.

A UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, registra queda da cerca externa, sem interferência no fluxo de atendimentos. A equipe de manutenção do Grupo Hospitalar Conceição foi acionada e está trabalhando no local.

O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul está sem energia elétrica e problema no gerador nesta manhã. Segundo a prefeitura, a empresa de manutenção já foi acionada. O atendimento está restrito até o conserto do gerador. Os pacientes internos permanecem em atendimento. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atua no local também está com atendimento restrito temporariamente.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) tem alagamentos em alas próximas às janelas e corredores, mas o atendimento segue normal.

Nos Pronto Atendimento Bom Jesus e Lomba do Pinheiro o atendimento segue normal, bem como o Hospital de Pronto Socorro (HPS), que funciona com gerador de energia desde 1h30min. O gerador tem energia para dois dias.