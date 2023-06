PRF não tem previsão para liberar trecho da BR 116 interrompido na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caxias do Sul informa que há, até o momento, quatro pontos de bloqueio na BR 116 nesta sexta-feira (16) devido a deslizamento de terra e queda de árvores. Em Caxias do Sul/ Nova Petrópolis, o desvio ocorre no km 172 pela ERS-452 devido ao bloqueio total no km 181. Em Picada Café/Morro Reuter, o bloqueio é parcial no km 205, com trânsito em pare e siga. Há interrupção total também no km 212.

No km 181, o ponto mais crítico de interdição da rodovia, não há previsão de liberação. Apesar das equipes já estarem no local e trabalhando para o desbloqueio, a liberação da pista, segundo a PRF, não deve acontecer nesta sexta, pois será preciso fazer a análise do solo para garantir a segurança da via, já que houve queda das muretas de contenção.

Segundo a PRF, com o tempo chuvoso e risco de temporal em toda a região, os quadros de bloqueio estão se alterando e há risco de novas interdições por conta de deslizamentos e quedas de barreiras por toda a BR 116. Além disso, a via indicada para o deslocamento Caxias do Sul a Nova Petrópolis é pela Rota do Sol - São Francisco de Paula/ Canela. A PRF não indica qualquer via alternativa entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis por possíveis danos na pista, risco a segurança e bloqueios.

Prefeitura de Gramado contabiliza prejuízos causados pela chuva

A prefeitura de Gramado trabalha para conter os danos causados pelo grande volume de chuva entre a quinta (15) e a sexta-feira (16). As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, da arborização do Meio Ambiente, da Defesa Civil, da Subprefeitura da Várzea Grande e da Secretaria de Trânsito, estão em diversos pontos da cidade onde a chuva causou queda de árvores, deslizamentos de terra e alagamento. Os pontos com registro de ocorrências são a RS-373, na altura do posto de gasolina da Serra Grande, está interditada por conta de deslizamento de terra sobre a pista. Ainda não há previsão de liberação da via.

Na estrada da Linha Bonita e Linha Nova, há queda de árvore e a via está interditada sem previsão de liberação da via. A Perimetral, no sentido Várzea Grande – Nova Petrópolis tem pontos de alagamento e está interditada. Também há registro de queda de árvore próximo ao parque Acquamotion, sendo que o desvio está sendo feito por dentro do parque.

As equipes seguirão atuando até que todas as demandas sejam atendidas. Em caso de Emergência, ligue para Defesa Civil de Gramado através do número (54) 99629.6160 ou Corpo de Bombeiros Militar no telefone 193.

Brigada Militar apoia órgãos de segurança durante ciclone extratropical

A Brigada Militar está mobilizada em apoio às ações empreendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil durante o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na quinta (15) e sexta-feira (16). Ao todo, são mais de 800 policiais militares atuando em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, do Vale do Rio dos Sinos, da Serra e do Litoral. Além dos comandos locais e regionais, estão mobilizados, nas ações, PMs dos comandos Ambiental e de Choque.



Entre as ocorrências de destaque, por volta das 2h da manhã de sexta-feira (16), uma equipe da Brigada Militar realizou o salvamento de, ao menos, dez famílias da rua Emília Silva, no bairro São José, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os moradores estavam ilhados em suas residências, com a água na altura do peito, e foram conduzidos em segurança até os lares de parentes próximos com apoio dos policiais militares.