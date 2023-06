Mais de dez rodovias estão bloqueadas devido aos problemas causados pelas chuvas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na BR 116 no km 252, há bloqueio total por alagamento, no sentido Capital/Interior. Há vários carros em pane no local. temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de quinta-feira (15) provocou pontos de bloqueios em diversas rodovias do Rio Grande do Sul. A, no sentido Capital/Interior. Há vários carros em pane no local.

Em Dois Irmãos, na BR 116 no km 224, o bloqueio é total por alagamento. Também em Dois irmãos, na BR 116 no km 219, o bloqueio é parcial, sentido Capital/interior.

No Litoral Norte, em Torres, BR 101 km 02 no sentido Rio Grande do Sul/Santa Catarina, a PRF interditou a faixa da direita em função de sinalização de buraco na pista. Em Morro Reuter, na BR 116 no km 205, a passagem é apenas pelo acostamento em função da queda de árvore. No km 213,8, em Morro Reuter, na BR 116, o bloqueio total em razão da queda de árvore.

Em Caxias do Sul, na BR 116 km 171, a rodovia está bloqueada no sentido crescente com fluxo sendo desviado para o Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul, a BR 116 km 181, os policiais rodoviários informaram que há bloqueio total em função da queda de barreira. Em Salvador do Sul, no km 260 da BR 470, o trânsito está em meia pista. A circulação de carros foi liberado no sistema siga e pare.

Nas rodovias estaduais, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que o trânsito está interditado na ponte do Morro Azul, na ERS-494, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte. A cabeceira da estrutura cedeu após as chuvas intensas. O desvio deve ser realizado pelo município de Praia Grande, em Santa Catarina. Também está interditada a Ponte do Caraá, na ERS-030, entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá. Os motoristas devem realizar o desvio pela rodovia municipal.

Ainda na ERS-030, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha, há diversos pontos em meia pista em razão da queda de árvores. O Daer recomenda que os motoristas trafeguem com cautela na rodovia. A ERS-452, na Serra gaúcha, está em meia pista no quilômetro 16, em Vale Real. No local, houve queda de barreira.

A VRS-826 está em meia pista no quilômetro 8, entre Farroupilha e Feliz. O bloqueio ocorre na pista da direita, no sentido de Farroupilha a Alto Feliz, onde há rachaduras na pista. A VRS-840 está bloqueada no quilômetro 7, em Lindolfo Collor. Neste momento, a rodovia está com água na pista. O desvio pode ser realizado pela ERS-240 e, na sequência, pela ERS-122. Ou os motoristas também podem usar a via municipal, em Presidente Lucena.