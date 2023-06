Defesa Civil emite novo alerta para chuvas fortes nas próximas horas no RS

Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta na manhã desta sexta-feira (16) direcionado sobretudo à população residente no Litoral Norte, Serra e Região Metropolitana para as fortes chuvas que estão atingindo as regiões nas últimas horas em decorrência do na manhã desta sexta-feira (16) direcionado sobretudo à população residente noa para as fortes chuvas que estão atingindo as regiões nas últimas horas em decorrência do ciclone extratropical . As fortes chuvas e rajadas de vento que atingem o Estado desde a quinta-feira (15) provocaram o transbordamento de rios, alagaram ruas e geraram outros transtornos.

De acordo com a previsão meteorológica, essas regiões ainda poderão receber entre 40 a 60 milímetros de precipitação nas próximas horas, o que poderá aumentar o risco nas regiões já alagadas, além de aumentar a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa e outros eventos pela cheia dos rios.



A Defesa Civil orienta a população dessas regiões que, caso estejam em segurança, para que não saiam de casa. Se for necessário deixar o local, que a movimentação seja feita com segurança. Nesses casos, deve ser buscando apoio da Defesa Civil do município, bem como informações sobre abrigos e serviços de saúde. "Caso estejam em local de risco e encontrem dificuldade em sair, acionem o socorro por meio dos telefones de emergência: do Corpo de Bombeiros 193, e da Brigada Militar 190", diz o alerta da Defesa Civil.

Na noite passada (15), João Marcos Bassani dos Santos, prefeito de Maquiné, no Litoral Norte, fez uma transmissão em vídeo ao vivo da prefeitura alertando aos moradores para que saíssem de suas casas. As águas do rio subiram e alagaram a cidade. "Saiam das suas casas, está enchendo, não passa mais no centro de Maquiné. O centro da cidade está tomado de água, nunca esteve assim na história do município, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou, eu falei à seis horas da tarde 'saiam, vamos sair, não tem o que se fazer'," disse Santos.