Passagem do ciclone extratropical deixa 460 mil pessoas sem luz no RS

Luciane Medeiros

A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul deixa pelo menos 460 mil pontos sem luz nesta sexta-feira (16). As fortes rajadas de vento atingiram várias áreas do Estado, principalmente a Região Metropolitana e Litoral, provocando alagamentos, queda de árvores e galhos e outros objetos sobre a fiação elétrica.