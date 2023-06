Aulas são suspensas em várias cidades nesta sexta-feira após os estragos causados pelo ciclone

Atualizado às 9h23min

A Secretaria Estadual da Educação suspendeu as aulas em toda a rede estadual de ensino do Litoral Norte e avalia adotar a medida em outras regiões.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Educação orientou as direções que avaliem pontualmente a situação de cada escola e suspendam as aulas, caso necessário.

Tramandaí suspendeu as aulas na rede municipal nesta sexta devido às condições climáticas. A administração municipal segue monitorando os alertas emitidos pela Defesa Civil e acompanhando todos os bairros de Tramandaí por meio das secretarias e Guarda Municipal. A prefeitura fará as atualizações sobre a situação das aulas na cidade por meio das redes sociais.



Maquiné, Cachoeirinha, Osório, Canoas são outras cidades que também cancelaram as aulas.

Em Rolante, no Vale do Paranhana, o Rio Rolante subiu e invadiu as ruas do centro da cidade. Já na madrugada a prefeitura informou a suspensão das aulas por meio das ruas redes sociais e as escolas avisaram os pais pelo WhatsApp.

A Faculdade de Arquitetura da Ufrgs na área central de Porto Alegre está sem eletricidade pois a subestação interna foi desligada preventivamente. Nos demais campus, a infraestrutura não apresenta problemas, segundo informou a assessoria de imprensa da Universidade.