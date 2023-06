Quarto Distrito em Porto Alegre tem ruas e avenidas inundadas

inundaram áreas do Quarto Distrito, em Porto Alegre, dificultando o acesso a diversos pontos e impedindo que as pessoas possam chegar aos locais de trabalho. Imagens mostram ruas completamente submersas em diversos pontos da região, entre os bairros Navegantes e São Geraldo. As fortes chuvas, efeito de um ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul , dificultando o acesso a diversos pontos e impedindo que as pessoas possam chegar aos locais de trabalho. Imagens mostram ruas completamente submersas em diversos pontos da região, entre os bairros Navegantes e São Geraldo.

Vias estão encobertas por água no entorno do DC Shopping e Caldeira, no Quarto Distrito, impedindo acesso

O entorno do DC Shopping e Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, tem água encobrindo vias. Carros não conseguem avançar os locais devido ao nível da água. Muitos veículos ficam parados no trecho sob as alças da ponte antiga do Guaíba devido à barreira da inundação.

Na área interna do shopping, na rua Frederico Mentz, a água cobre os passeios externos do Mercado Paralelo, onde ficam estabelecimentos de alimentação.