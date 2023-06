Pelo menos cinco rodovias estaduais seguem com trânsito afetado em razão das chuvas, aponta Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, informa que há diversos trechos de rodovias interditados após as chuvas.

O Daer também informa que está mobilizando as equipes responsáveis pela conservação das rodovias afetadas a fim de reestabelecer as condições de tráfego o mais breve possível.

Confira os trechos afetados:



• ERS-452: está em meia pista no km 16, em Vale Real, na Serra Gaúcha. No local, houve queda de barreira.

• VRS-826: está em meia pista no km 8. O bloqueio ocorre na pista da direita, no sentido de Farroupilha para Alto Feliz, onde há rachaduras na pista.

• VRS-840: está bloqueada no km 7, em Lindolfo Collor. Neste momento, a rodovia está com água na pista. O desvio pode ser realizado pela ERS-240 e, na sequência, pela ERS-122. Os motoristas também podem usar a via municipal, em Presidente Lucena.

• ERS-030: a Ponte do Caraá está interditada, no km 1,7, entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá, no Litoral Norte. Os motoristas devem realizar o desvio pela rodovia municipal. Ainda na ERS-030, há diversos pontos em meia pista em razão da queda de árvores entre Osório e Santo Antônio da Patrulha. O Daer recomenda que os motoristas trafeguem com cautela na rodovia.

• ERS-494: o trânsito está interditado na ponte do Morro Azul, no km 6,9, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte. A cabeceira da estrutura cedeu após as chuvas intensas. O desvio deve ser realizado pelo município de Praia Grande, em Santa Catarina.