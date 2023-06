Hospital de Capão da Canoa restringe atendimentos após alagamento

alagamento causado pela passagem do ciclone extratropical pelo Litoral Norte do Rio Grande do Sul



"Salientamos a necessidade de encaminhamento dos pacientes a outra unidade hospitalar", diz o texto assinado por Marcos Wengrover Rosa, diretor técnico do hospital. Ele ressaltou, ainda, a desativação do aparelho de tomografia. O Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa, restringiu os atendimentos devido a um. A direção do empreendimento divulgou uma nota, conforme o site Litoral na Rede.



Único hospital de Capão da Canoa, o Hospital Santa Luzia é classificado como geral-microrregional. O HSL possui 101 leitos, mantendo serviços de Urgência e Emergência nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Traumatologia, Cirurgia Geral e Anestesia. Com mais de 90% dos atendimentos realizados pelo SUS, o hospital atende também pacientes conveniados e particulares.



Mantém os serviços de Linha de Cuidado do AVC e Otorrinolaringologia, realizando avaliações e cirurgias conforme regras e portarias estabelecidas nestas áreas. Conta com UTI adulto Nível II, com 10 leitos e com serviços de análises clínicas, radiologia (raio-x e mamografia) e tomografia computadorizada. A estrutura realiza em média 460 internações por mês, incluindo cirurgias e partos e 2000 atendimentos por mês.