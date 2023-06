Melo determina abertura de ginásio para atender população de rua em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo definiu uma série de ações emergenciais após reunião no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) para enfrentar os prejuízos do temporal ocorrido nesta madrugada (16) em Porto Alegre. Entre as medidas que serão adotadas, foi determinada a abertura do ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade.