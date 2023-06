Aeroporto Salgado Filho cancela voos devido a chuvas e ventos

A passagem de um ciclone extratropical causou transtornos e cancelamento de voos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (16). Em nota, a Fraport Brasil, concessionária do terminal, informa que 11 voos foram suspensos pela manhã devido ao impacto de chuva e ventos na noite dessa quinta-feira (15) e madrugada desta sexta.

Além disso, 12 ligações "alternaram para outros aeroportos", diz a Fraport. Os pousos ocorrem em outras cidades. A concessionária diz que "o aeroporto segue operando normalmente", situação na metade da manhã.

O que foi afetado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Voos alternados:



1. Voo AD4517, origem Guarulhos, alternou para Florianópolis.

2. Voo LA3164, origem São Paulo. alternou para Curitiba.

3. Voo AD6034, origem São Paulo, alternou para Florianópolis.

4. Voo G32034, origem Rio de Janeiro, alternou para Guarulhos.

5. Voo LA4556, origem Rio de Janeiro, alternou para Curitiba.

6. Voo AD2761, origem Viracopos, alternou para Florianópolis.

7. Voo G31928, origem Brasília, alternou para Florianópolis.

8. Voo CM0821, origem Panamá, alternou para Florianópolis.

9. Voo LA3426, origem Guarulhos, alternou para Guarulhos.

10. Voo AD4219, origem Confins, alternou para Florianópolis.

11. Voo AD4708, origem Viracopos, alternou para Guarulhos.

12. Voo G31270, origem Guarulhos, alternou para Guarulhos.

Voos cancelados:

1. Voo JJ3147 com destino para São Paulo.

2. Voo AD4574 com destino para Confins.

3. Voo AD4026 com destino para Viracopos.

4. Voo AD2608 com destino para Guarulhos.

5. Voo JJ3149 com destino para São Paulo.

6. Voo AD4729 com destino para Curitiba.

7. Voo G31291 com destino para São Paulo.

8. Voo AD2762 com destino para Viracopos.

9. Voo JJ3429 com destino para Guarulhos.

10. Voo JJ3679 com destino para Rio de Janeiro.

11. Voo G31203 com destino São Paulo.