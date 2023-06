Governo do Estado informa sobre serviços alterados devido ao temporal

Diante da suspensão da atividades em instituições públicas atingidas pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, o governo Estadual divulgou uma lista de alterações e de adiamentos de serviços. Além disso, a Secretaria de Assistência Social (SAS) realiza tratativas com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para atendimento às vítimas.

Na rede estadual de ensino, as aulas estão suspensas nos municípios de São Leopoldo, Gravataí e Cachoeirinha, da Região Metropolitana; e em quase todas as escolas do Litoral Norte – exceto Imbé e Mostardas. Em outras cidades afetadas, algumas instituições de ensino também tiveram suas atividades suspensas. A Secretaria da Educação (Seduc) está realizando um levantamento completo junto às suas regionais para averiguar a situação de funcionamento das unidades escolares.

No Litoral Norte, estão sem aulas os seguintes municípios: Arroio do Sal, Balneario Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, Osório, Palmares do Sul, Riozinho, Rolante, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Xangri-Lá e Tavares. Neste último, Tavares, a CRE está avaliando a possibilidade de retomar as atividades no turno da tarde.

Os hospitais administrados pelo Estado não sofreram intercorrências e estão funcionando normalmente. O único problema ocorreu no Hemocentro, em Porto Alegre – onde, devido à falta de energia elétrica, a coleta de sangue está interrompida, mas a distribuição de hemocomponentes para os hospitais segue funcionando normalmente.

Também em razão da falta de energia, a unidade do Tudo Fácil Zona Sul, na Capital, permanecerá fechada nesta sexta (16); os atendimentos serão retomados na segunda (19). O Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) também ficará fechado nesta sexta.

Sobre o restabelecimento de energia elétrica em locais que ficaram sem luz, o governo do Estado mantém contato, principalmente, com a CEEE Equatorial, a fim de articular a normalização da distribuição.

Em relação aos desabrigados, a população também pode ajudar, realizando doações de mantimentos, roupas, cobertores e materiais de higiene. A SAS está em contato com os gestores municipais das cidades atingidas a fim de auxiliar na organização e estruturação de abrigos provisórios para os desalojados, bem como para verificar outras demandas.





Doações

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil está recebendo doações para ajudar os desabrigados. Os interessados podem se dirigir aos mesmos pontos de coleta da Campanha do Agasalho. Os itens prioritários são: agasalhos (roupas e calçados), cobertores, itens de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não perecíveis.

Onde doar

Central de Doações da Defesa Civil do RS, aberta das 9h às 15h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) - av. Borges de Medeiros, 1.501 - bairro Praia de Belas, Porto Alegre;

Palácio Piratini;

Quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

Prefeituras;

Secretaria de Assistência Social do Estado;

Procuradoria-geral do Estado;

Supermercados da Rede Zaffari/Bourbon;

Secretaria da Segurança Pública;

Unidades do SESC;

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer;

Banco do Brasil (ponto de coleta em 36 agências em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Guaíba);

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem;

Cruz Azul;

Verte Saúde.

Em casos de emergência, a população deve acionar os seguintes telefones: 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) e 190 (Brigada Militar).