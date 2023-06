São Leopoldo decreta situação de calamidade pública

situação de calamidade pública em razão da chuva forte que atingiu a cidade. O município foi muito castigado em função do choveu o histórico volume de mais de 246mm, nunca antes registrado causando colapso no sistema de drenagem que não suportou o volume de chuva. Na manhã de sexta-feira (16), o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, decretouem razão da chuva forte que atingiu a cidade. O município foi muito castigado em função do ciclone extratropical que causou estragos em várias regiões do Rio Grande do Sul . Entre a noite de quinta-feira (15) e a madrugada de sexta (16), nunca antes registrado causando colapso no sistema de drenagem que não suportou o volume de chuva.

Vanazzi classificou a situação como sem precedentes na história de São Leopoldo e determinou que todas as equipes se mantenham em alerta para atender a população. "Tivemos um cenário dramático em toda a região. Foi muita chuva e nenhum sistema de drenagem no mundo seria capaz de dar conta desse volume de água. Lamentamos muito e somos extremamente solidários para atender nosso povo da melhor forma possível", disse.

Entre outras disposições o decreto determina a criação de um comitê emergencial composto por representantes do gabinete do prefeito, das secretarias municipais Geral de Governo; da Administração; da Fazenda; da Assistência Social; de Segurança Pública e Defesa Comunitária; de Obras e Viação; de Mobilidade e Serviços Urbanos; das subprefeituras da zona Leste e Norte; da Superintendência da Defesa Civil, e do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae). Todas as demandas de busca e salvamento devem ser encaminhadas aos telefones que estão em operação no Comitê Emergencial através dos telefones (51) 9911.78291; (51) 9892.47852 e 193.

Atendimentos aos desabrigados

O ginásio municipal Celso Morbach está recebendo as pessoas que ficaram desalojadas que recebem toda a assistência necessária. É realizada uma triagem e acolhimento. Se é verificada alguma anormalidade um atendimento médico é realizado no "Ônibus da Saúde" e são disponibilizados medicamentos através da Farmácia Móvel. Quem está com roupas molhadas recebe agasalhos e há espaço para os animais de estimação. Algumas pessoas desabrigadas estão sendo encaminhadas para a Associação Meninos e Meninas de Progresso; escola municipal de Ensino Fundamental (Emef) Chico Xavier e para o Centro de Espiritualidade Padre Arturo (Cepa). Esses locais possuem uma estrutura mais adequada, inclusive com cozinhas para fornecer alimentação quente.

Pessoas interessadas em fazer doações podem se dirigir ao ginásio municipal Celso Morbach. Estão sendo priorizados alimentos prontos como bolachas, frutas, leite, achocolatados prontos e agasalhos. Também estão sendo recebidas rações para os animais. No local também pode se fazer um cadastro para que quiser se voluntariar e ajudar no auxílio à população.