São Leopoldo realiza atendimento da população atingida pela chuva

A orientação é que as pessoas evitem de sair de casa para não se exporem aos riscos. Algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) não conseguiram abrir e os profissionais foram deslocados para o ginásio onde vão prestar apoio. A UPA Zona Norte e Hospital Centenário estão com atendimento normal, apesar das dificuldades de quadro de pessoal.

Governo do Rio Grande do Sul confirma uma morte em decorrência do ciclone que atingiu o Estado

Os efeitos da passagem do ciclone extratropical que atingiu odo Rio Grande do Sul trouxeram. Entre a noite quinta-feira (15) e a madrugada de sexta, (16)

As equipes da Defesa Civil municipal trabalharam durante toda a madrugada para auxiliar as pessoas que ficaram desabrigadas. Funcionários do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) priorizaram o pleno funcionamento das Casas de Bombas.

A prefeitura de São Leopoldo solicitou ao comando do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada (Bimtz) três caminhões para auxiliar na remoção de pessoas que ficaram ilhadas onde os veículos da Defesa Civil não conseguiram acessar devido ao volume de água. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) suspendeu as aulas. Os Ecopontos dos bairros Scharlau, Feitoria e Duque de Caxias não estão operando na sexta-feira e a coleta de lixo domiciliar deve sofrer atrasos.

No início da madrugada, o prefeito Ary Vanazzi, o diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), Geison Freitas e o superintendente da Defesa Civil, Paulo Borges, estiveram na Casa de Bombas da avenida João Correa e do bairro Campina para acompanhar o trabalho das equipes de plantão. Na manhã de sexta-feira, o prefeito Vanazzi convocou uma reunião para organizar melhor o atendimento para a população. A orientação é que as pessoas evitem de sair de casa para não se exporem aos riscos.

A prefeitura abriu as portas do ginásio municipal Celso Morbach para acolher as pessoas desabrigadas em função do temporal. O local, situado na avenida dom João Becker, receberá os serviços da Unidade Móvel de Saúde, com atendimento médico e de enfermagem. As equipes da Defesa Civil estão desde a madrugada nas ruas desobstruindo ruas e atendendo moradores. A Secretaria da Educação cancelou as aulas em toda a rede municipal nesta sexta-feira, dia 16.

A rede municipal de saúde apresenta dificuldades com equipes em alguns bairros. Muitos servidores não conseguiram se deslocar até o local de trabalho. É o caso das unidades Campestre, Scharlau e Materno Infantil. A Upa Zonta Norte e Hospital Centenário estão com atendimento normal, apesar das dificuldades de quadro. Circulam na internet vídeos de alagamentos ocorridos em hospitais de outros municípios se passando pelo Hospital Centenário. São notícias falsas. Pedimos que a população se informe através das redes sociais da prefeitura.