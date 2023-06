Metade Leste seguirá influenciada pelo ciclone ao longo desta sexta-feira

Nas próximas horas desta sexta-feira (16), o ciclone extratropical tende a se afastar, mas seguirá influenciando as condições do tempo na Metade Leste do território gaúcho. As informações são da a MetSul Meteorologia, que estima a alternância entre período de melhoria e chuva no decorrer do dia.

De acordo com a empresa de consultoria em tempo e clima, na Metade Oeste do Estado a tendência é de as nuvens se afastarem e o tempo firmar durante a tarde. O ar seco e frio avança na medida em que o ciclone se afasta. Em nota publicada em seu site, afirma que “o dia será ventoso e ainda há alerta para vento forte na faixa litorânea, notadamente litoral Norte gaúcho e Litoral Sul de Santa Catarina com algumas rajadas ao redor de 80 a 100 km/h, sobretudo, no turno da manhã. O Leste da região metropolitana de Porto Alegre poderá ter rajadas de 50 a 70 km/h”.

Durante o inverno que se inicia na próxima semana, as precipitações rigorosas devem seguir ocorrendo. Boletim do Clima elaborado pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) para os meses de junho, julho e agosto deste ano detaca que "nos próximos meses, a efetivação do evento El Niño favorecerá a ocorrência de precipitação regulares, com altos volumes acumulados ao longo do segundo semestre".

O coordenador do Simagro, meteorologista Flávio Varone, ressalta também que as temperaturas máximas deverão ficar próximas ou ligeiramente acima da média no mês de junho e inferiores à normalidade nos meses de julho e agosto. Já as temperaturas mínimas deverão apresentar valores superiores ao padrão climatológico nos meses de junho e julho, e inferiores à média na maioria das regiões no decorrer do mês de agosto.