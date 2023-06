Secretaria de Saúde alerta para risco de contaminação por leptospirose após temporal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para o risco de leptospirose após o temporal que atingiu a Capital nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16). Pessoas que tiveram contato com água de enxurradas devem ficar atentas aos seguintes sintomas: febre alta de início súbito, dores no corpo e na cabeça associados a inchaço e vermelhidão nos olhos, náusea/vômitos, calafrios, alterações do volume urinário, icterícia, fenômenos hemorrágicos e/ou alterações hepáticas. O período de observação deve ser de até 14 dias a partir do início dos sintomas. A recomendação de atenção também é válida para profissionais de saúde, no atendimento a pacientes.



A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e de outros animais. É transmitida por água contaminada e pelo contato com a pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento. “Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos em esgotos e bueiros mistura-se à enxurrada e à lama, fazendo com que qualquer pessoa que tenha contato com a água das chuvas ou o lodo contaminados possa ser atingida”, explica por meio de nota a diretora da Vigilância em Saúde municipal, Fernanda Fernandes.

Como prevenção, deve-se evitar o contato com água ou barro de enchentes. Caso o contato com a água tenha ocorrido, logo que possível a recomendação é de retirar calçados molhados e limpar a região do corpo com água e sabão. Também é recomendada a limpeza de ambientes que tenham entrado em contato com a água acumulada da chuva o mais rápido possível.