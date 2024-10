O Minuto Varejo fez a cobertura do evento Varejo 360, na Fecomércio-RS, e mostra o estande da Escola do Chimarrão, que virou atração. O público podia fazer o mate para tomar, enquanto assistia à maratona com os temas que estão na ordem do dia do setor. A colunista saiu com certificado por fazer uma sessão com técnicas de como preparar o chimas.