China critica EUA por 'encobrirem' crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial

Um porta-voz da defesa chinês criticou nesta sexta-feira (15) os Estados Unidos por encobrirem a agressão e os crimes de guerra do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, chamando isso "de uma grave afronta à justiça histórica e um insulto aos sentimentos daqueles que sofreram com a invasão japonesa".

Jiang Bin, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, fez essas observações em resposta a uma declaração do Departamento de Estado dos EUA, afirmando que, há 80 anos, os Estados Unidos e o Japão "concluíram uma guerra devastadora no Pacífico".

"Durante a Segunda Guerra Mundial, os fascistas japoneses cometeram crimes hediondos e infligiram sofrimento indescritível a pessoas em todo o mundo, incluindo os americanos. O lado norte-americano parece ter 'amnésia' sobre esse período da história", disse Jiang.

Este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial. A China pediu aos Estados Unidos que abandonem cálculos geopolíticos, mantenham uma visão histórica correta da Segunda Guerra Mundial e se juntem à comunidade internacional na salvaguarda da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, observou Jiang.