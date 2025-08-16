Porto Alegre,

China

Publicada em 16 de Agosto de 2025 às 14:41

China critica EUA por 'encobrirem' crimes de guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial

Tribunal Militar de Bordeaux, Fran?a. Segunda Guerra Mundial. Vila de Oradour-sur-Glane, membros SS, nazismo (FILES) In this file photo taken on August 01, 1944 shows the ruins of the martyr village of Oradour-sur-Glane, central France, where 642 citizens including 500 women and children were killed locked up in a church intentionally set on fire by a SS division on June 10, 1944. - Graffiti tags were sprayed on the lettering at the entrance to the Centre of Oradour-sur-Glane Memory, the village where German Waffen-SS troops massacred 642 of its inhabitants in June 1944, in Oradour-sur-Glane, west-central France, on August 22, 2020. French President Emmanuel Macron has condemned as

AFP/JC
Um porta-voz da defesa chinês criticou nesta sexta-feira (15) os Estados Unidos por encobrirem a agressão e os crimes de guerra do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, chamando isso "de uma grave afronta à justiça histórica e um insulto aos sentimentos daqueles que sofreram com a invasão japonesa".
Jiang Bin, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, fez essas observações em resposta a uma declaração do Departamento de Estado dos EUA, afirmando que, há 80 anos, os Estados Unidos e o Japão "concluíram uma guerra devastadora no Pacífico".
"Durante a Segunda Guerra Mundial, os fascistas japoneses cometeram crimes hediondos e infligiram sofrimento indescritível a pessoas em todo o mundo, incluindo os americanos. O lado norte-americano parece ter 'amnésia' sobre esse período da história", disse Jiang.
Este ano marca o 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial. A China pediu aos Estados Unidos que abandonem cálculos geopolíticos, mantenham uma visão histórica correta da Segunda Guerra Mundial e se juntem à comunidade internacional na salvaguarda da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, observou Jiang.

