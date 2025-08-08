Minuto Varejo - Ep 22 - Quiero Café: Cafeteria criada por dois amigos cresce e foca experiência

Em novo episódio do videocast da coluna Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello conversa com a dupla de empreendedores que fundou a rede Quiero Café, uma das marcas do segmento que mais cresce e desponta no Sul.

Matheus Fell e Felipe Ferreira criaram o negócio em Teutônia, no Vale do Taquari, interior gaúcho. Foi uma ideia para resolver uma demanda dos dois na cidade, de ter um lugar para comer uma comidinha gostosa , fazer um lanche e tomar café durante o dia ou em happy hour.



Em agosto de 2025, a rede já tem 80 unidades no Sul, São Paulo e Minas Gerais. A marca surgiu em 2015. Fell e Ferreira falam do cuidado e rigor na seleção de franqueados, da padronização e da atenção a quem vai atuar no atendimento dos clientes.

"Celular que até ligação faz, no Quiero, até café tem", resume Fell, sobre o filosofia que comanda a marca, com foco em ter ambientes onde as pessoas vão gostar de ficar.