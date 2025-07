Jcast Minuto Varejo - Ep. 22: IA-commerce e a nova revolução na forma de consumir

No episódio 22º, a colunista Patrícia Comunello conversa com Eduardo Terra, um dos consultores em varejo mais requisitados no Brasil e cofundador da BTR Varese e IRTT (Instituto Retail Think Tank). Terra esteve na Ásia, entre visitas à China e Singapura, onde foi a NRF Ásia.

O consultor aponta a nova revolução que vai afetar ou já está afetando as relações entre consumidores e lojistas: a IA-commerce, que é a inteligência artificial dando os caminhos e apoiando as decisões das pessoas sobre o que comprar e quando ou até resolvendo tudo, a partir de dados.

Terra indica caminhos para pequenos a grandes empresas do setor manejarem a tecnologia, como adotar e como adaptar a cultura do negócio às novas possibilidades da tecnologia que é comparada aos impactos do advento da internet. Um dos ganhos que a IA deve levar aos negócios é mais eficiência operacional, que deve reduzir custos. Por outro lado, os preços também devem cair, e o consumidor terá mais noção do valor, previne o entrevistado.

O consultor lembra ainda: "Não é mais digital ou mais físico é um varejo só".