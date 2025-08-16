Zema lança pré-candidatura à presidência sem citar Bolsonaro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou sua pré-candidatura à presidência da República na tarde deste sábado (16), em São Paulo, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sugerindo botar limites em supostos abusos do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Governador lançou sua pré-candidatura no Encontro Nacional do Novo, em São Paulo. Político de direita é um dos que tenta se cacifar para as eleições do ano que vem diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será julgado neste ano por tentativa de golpe de Estado. O evento fechado contou com os principais nomes da sigla, como o deputado federal Marcel Van Hatten (RS), o senador Eduardo Girão (CE) e o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol.

LEIA MAIS: STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Militante chegou a gritar por "anistia" durante discurso, mas foi ignorado. Zema evitou entrar no assunto durante sua fala, mas disse que iria "chegar a Brasília para acabar com abusos e perseguições do Alexandre de Moraes".

Questionado pela imprensa se retiraria candidatura a pedido de Bolsonaro, Zema disse que "tudo vai depender das conversas". "Durante a campanha sempre acontecem ajustes nas candidaturas. Tudo isso vai depender das conversas, mas o nosso objetivo é seguir como candidato."

Político entrou no palco ao som da música "Que país é este?", da Legião Urbana. Ele também contou sua história, exaltou dados de sua gestão em Minas Gerais, atacou o PT e defendeu reforma do Estado para acabar com "privilégios". "Reformar o Estado e liquidar os privilégios é decisivo para o Brasil avançar", afirmou.

LEIA MAIS: Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos

Zema disse que entre os objetivos de sua candidatura está "acertar as contas com lulismo" do país. "Vamos acertar as contas com os três maiores problemas do país: lulismo, parasitas do Estado e facções criminosas." Ele também defendeu a saída do país do Brics, bloco econômico que tem, entre outras nações, China e Índia. Ele também disse que iria chegar a Brasília para "varrer o PT do mapa" e "libertar o Brasil".

Governador citou dados de sua gestão em Minas. Em uma indireta aos estados de São Paulo e ao Rio de Janeiro, ele afirmou que não há uma via no Estado que seja controlada por facções e na qual a polícia não consiga entrar. Também afirmou que conseguiu atrair R$ 500 bilhões em investimentos privados para o Estado e que o Brasil é competitivo "quando o governo não atrapalha".

Evento marcado por ataques ao PT e ao STF. Houve distribuição de adesivos de "fora PT" com a mão do Lula com o dedo mindinho faltando e também exibição de imagens do presidente e do ministro Alexandre de Moraes no telão do evento. Os dois foram vaiados.