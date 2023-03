'Hotel do Grêmio' vira point antes de jogos do Tricolor

Jogo decisivo dona Arena, e, claro, concentração no novo point dos tricolores em Porto Alegre. Torcedores foram e se hospedaram no hotel temático do Grêmio , no bairro Moinhos de Vento, zona nobre da Capital. O Moinhos 1903, em alusão ao ano de fundação do clube , Park Plaza, que abriu no segundo semestre de 2022, é também o local oficial agora de concentração do time e comissão técnica do Grêmio. Antes da equipe deixar o hotel na rua Dr Timóteo embarcada no ônibus tricolor rumo ao confronto decisivo com o Ypiranga , muitos gremistas já estavam na calçada em frente ao Moinhos 1903.